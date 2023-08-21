Отставка Кучера, черный день для фаворитов УПЛ, супергол и трофей Месси
Главные новости за 20 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 20 августа.
1A. ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
Специалист взял на себя всю ответственность за результаты команды в сезоне
1B. Уже идут переговоры. Днепр-1 возглавит испанский тренер
Александр Кучер подал в отставку после поражения от «Оболони»
2A. Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо
Роман Григорчук впервые выиграл у Мирчи Луческу
2B. ЛУЧЕСКУ: «Играли уже через 2 дня. Тяжело переезжать из Бухареста в Одессу»
Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы после матча против «Черноморца»
3A. Драма-феерия. Кривбасс сдержал Шахтер в матче с тремя удалениями
Коллектив Патрика ван Леувена в очередной раз отдал соперникам второй тайм
3B. Камбэк киевлян в Ужгороде. Оболонь сумела переиграть Днепр-1
«Днепряне» с плохим настроением будут играть в Лиге конференций
4A. Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
Аргентинский форвард в 1-м тайме забил феноменальный гол в девятку
4B. ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
«Интер Майами» вышел вперед на 23-й минуте финала Кубка лиг с «Нэшвиллом»
5A. Йожеф САБО: «Меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ»
Бывший главный тренер «Динамо» подверг критике уровень футбола киевлян
5B. Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
«Динамо», «Шахтер» и «Днепр-1» в 4-м туре на трех набрали всего одно очко
6A. Разгромная победа для Цыганкова и Довбика. Жирона забила три мяча Хетафе
У каталонского клуба отличились Янхель Эррера и Кристиан Стуани (дубль)
6B. Стали известны оценки Цыганкова и Довбика за матч Жироны против Хетафе
«Жирона» набрала 4 очка после двух матчей сезона Ла Лиги
7A. Полтайма в большинстве. Челси уступил Вест Хэму, Мудрик сыграл второй тайм
Финальную точку поставил с пенальти Лукас Пакета на 90+5 минуте
7B. Он запорол два момента. Стала известна оценка Мудрика за матч с Вест Хэмом
Украинский полузащитник получил новую порцию критики от фанатов «Челси»
8A. 4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале
Сербский теннисист на тай-брейке 3-го сета вырвал трофей в Цинциннати
8B. Кори vs Каро. Обидчицы Свентек и Соболенко разыграли титул в Цинциннати
Гауфф в двух сетах выиграла у Муховой
9A. Анна Музычук одолела китаянку и завоевала бронзу Кубка мира по шахматам
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9B. Михаил Кохан занял 5-е место на чемпионате мира по легкой атлетике
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