Отставка Кучера, черный день для фаворитов УПЛ, супергол и трофей Месси

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 20 августа.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1

Специалист взял на себя всю ответственность за результаты команды в сезоне

1B. Уже идут переговоры. Днепр-1 возглавит испанский тренер

Александр Кучер подал в отставку после поражения от «Оболони»

2A. Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо

Роман Григорчук впервые выиграл у Мирчи Луческу

2B. ЛУЧЕСКУ: «Играли уже через 2 дня. Тяжело переезжать из Бухареста в Одессу»

Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы после матча против «Черноморца»

3A. Драма-феерия. Кривбасс сдержал Шахтер в матче с тремя удалениями

Коллектив Патрика ван Леувена в очередной раз отдал соперникам второй тайм

3B. Камбэк киевлян в Ужгороде. Оболонь сумела переиграть Днепр-1

«Днепряне» с плохим настроением будут играть в Лиге конференций

4A. Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг

Аргентинский форвард в 1-м тайме забил феноменальный гол в девятку

4B. ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку

«Интер Майами» вышел вперед на 23-й минуте финала Кубка лиг с «Нэшвиллом»

5A. Йожеф САБО: «Меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ»

Бывший главный тренер «Динамо» подверг критике уровень футбола киевлян

5B. Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?

«Динамо», «Шахтер» и «Днепр-1» в 4-м туре на трех набрали всего одно очко

6A. Разгромная победа для Цыганкова и Довбика. Жирона забила три мяча Хетафе

У каталонского клуба отличились Янхель Эррера и Кристиан Стуани (дубль)

6B. Стали известны оценки Цыганкова и Довбика за матч Жироны против Хетафе

«Жирона» набрала 4 очка после двух матчей сезона Ла Лиги

7A. Полтайма в большинстве. Челси уступил Вест Хэму, Мудрик сыграл второй тайм

Финальную точку поставил с пенальти Лукас Пакета на 90+5 минуте

7B. Он запорол два момента. Стала известна оценка Мудрика за матч с Вест Хэмом

Украинский полузащитник получил новую порцию критики от фанатов «Челси»

8A. 4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале

Сербский теннисист на тай-брейке 3-го сета вырвал трофей в Цинциннати

8B. Кори vs Каро. Обидчицы Свентек и Соболенко разыграли титул в Цинциннати

Гауфф в двух сетах выиграла у Муховой

9A. Анна Музычук одолела китаянку и завоевала бронзу Кубка мира по шахматам

Норвежский шахматист Магнус Карлсен уверенно вышел в финал турнира в Баку

9B. Михаил Кохан занял 5-е место на чемпионате мира по легкой атлетике

Украинец вошел в топ-5 в соревнованиях по метанию молота

10A. Сборная Испании впервые выиграла ЧМ по футболу среди женщин

В матче за титул Красная фурия переиграла соперниц из Англии

10B. Малиновский возвращается в Италию. Дженоа – это правильный выбор?

Украинский хавбек покинул «Марсель» всего через полгода после переезда во Францию