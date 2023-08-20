Уже идут переговоры. Днепр-1 возглавит испанский тренер
Александр Кучер подал в отставку после поражения от «Оболони»
Руководство клуба СК «Днепр-1» ведет переговоры с иностранным специалистом, который может возглавить команду в ближайшее время.
С высокой долей вероятности – это испанский наставник, информирует фан-сайт FC Dnipro. Все должно решиться в ближайшие дни.
Предыдущий коуч СК «Днепр-1» Александр Кучер подал в отставку после поражения от «Оболони» (1:2) в 4-м туре УПЛ.
Под руководством Кучера «Днепр-1» в прошлом сезоне завоевал серебро УПЛ, но в текущем уже вылетел из Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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