Уже идут переговоры. Днепр-1 возглавит испанский тренер

Руководство клуба СК «Днепр-1» ведет переговоры с иностранным специалистом, который может возглавить команду в ближайшее время.

С высокой долей вероятности – это испанский наставник, информирует фан-сайт FC Dnipro. Все должно решиться в ближайшие дни.

Предыдущий коуч СК «Днепр-1» Александр Кучер подал в отставку после поражения от «Оболони» (1:2) в 4-м туре УПЛ.

Под руководством Кучера «Днепр-1» в прошлом сезоне завоевал серебро УПЛ, но в текущем уже вылетел из Лиги чемпионов и Лиги Европы.