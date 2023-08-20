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Украина. Премьер лига
20 августа 2023, 20:07 | Обновлено 20 августа 2023, 20:11
2383
4

Уже идут переговоры. Днепр-1 возглавит испанский тренер

Александр Кучер подал в отставку после поражения от «Оболони»

20 августа 2023, 20:07 | Обновлено 20 августа 2023, 20:11
2383
4
Уже идут переговоры. Днепр-1 возглавит испанский тренер
СК Днепр-1. Александр Кучер

Руководство клуба СК «Днепр-1» ведет переговоры с иностранным специалистом, который может возглавить команду в ближайшее время.

С высокой долей вероятности – это испанский наставник, информирует фан-сайт FC Dnipro. Все должно решиться в ближайшие дни.

Предыдущий коуч СК «Днепр-1» Александр Кучер подал в отставку после поражения от «Оболони» (1:2) в 4-м туре УПЛ.

Под руководством Кучера «Днепр-1» в прошлом сезоне завоевал серебро УПЛ, но в текущем уже вылетел из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

По теме:
Днепр-1 – Оболонь – 1:2. Отставка Кучера. Видео голов и обзор матча
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
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Днепр-1 назначение тренера отставка Александр Кучер
Источник Фан-сайт ФК Днепр
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Комментарии 4
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Злий Глобинець
Не Хуанде Рамос часом? Бо йому Коломойський досі борги не сплатив, може приїде, щоб вибити?
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+5
Gargantua
Зозуля наверное
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+4
AleksDnipro
Неочікувано, але тим краще для Дніпра. До матчу з пивними Скрипник розглядався кандидатом номер 1.
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0
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