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Днепр-1
20.08.2023 15:00 – FT 1 : 2
Оболонь
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Украина. Премьер лига
20 августа 2023, 17:09 | Обновлено 20 августа 2023, 17:29
2914
17

ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1

Специалист взял на себя всю ответственность за результаты команды в текущем сезоне

20 августа 2023, 17:09 | Обновлено 20 августа 2023, 17:29
2914
17
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
СК Днепр-1. Александр Кучер

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер подал в отставку.

Об этом руководитель спортклубовцев сообщил на пресс-конференции после поражения от «Оболони».

«Хочу поблагодарить всех. Я подаю в отставку вместе с тренерским штабом. Вину за те результаты, которые мы показываем в последнее время, я беру на себя. Всем спасибо», – сказал тренер.

Отметим, что под руководством Кучера «Днепр-1» в прошлом сезоне завоевал серебро УПЛ, но в текущем уже вылетел из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Команда продолжит борьбу в Лиге конференций, где сыграет со «Спартаком» Трнавой в финальном раунде квалификации.

Ранее с должности спортивного директора ушел Евгений Красников.

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Александр Кучер чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Днепр-1 Днепр-1 - Оболонь пресс-конференция отставка
Источник СК Днепр-1
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Комментарии 17
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CheMP
мужик!
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+5
Андрей Залищук
за це респект Кучеру за мужність і совість, так і має бути...на відміну від старого пердуна Луческу, соромно за Динамо, що після таких провалів того румуна тримають на тренерській лаві
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+4
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FootFun1
Це вам не динамівські серця в яких немає ані совісті ані гідності 
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+4
BekXan
Ооо тепер чекаємо відставку Скрипника ,його так хочуть бачити в Дніпрі-1.Тепер вже йому нічого не заважатеме.
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+2
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MrStepanovM .
Для мене Кучер це той гравець Шахтаря, який озирнувшись побачив Вукоєвича і впав як підкошений. Все інше немає значення...
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+1
Mr Voevudskiy
Да неужели 
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0
Олег Мандрівник
А теперь кто будет?
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0
AleksDnipro
Ніхєра він не мужик, звичайний кротохорь. Мужик би це зробив набагато раніше, ще після матчу проти Слаії, а то і раніше. Був натяк від керівництва Дніпра..
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0
Мирко Градович
Цей фізрук мав подати у відставку давно, запізнення ігор на 10....
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0
u6464u
Сашко все вірно зробив , мужик, відпочинь і знову на Метал .
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0
kadaad
А в чем виноват Кучер, в том, что хозяева клуба распродали лидеров и ему остались кривоногие!?
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-1
alekos59
Давно пора, фiзручелло !!!
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-1
FunnyCat_____
дальше в шахтер 
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
zhyr
Вернидуба б туди.
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-2
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