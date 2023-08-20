ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
Специалист взял на себя всю ответственность за результаты команды в текущем сезоне
Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер подал в отставку.
Об этом руководитель спортклубовцев сообщил на пресс-конференции после поражения от «Оболони».
«Хочу поблагодарить всех. Я подаю в отставку вместе с тренерским штабом. Вину за те результаты, которые мы показываем в последнее время, я беру на себя. Всем спасибо», – сказал тренер.
Отметим, что под руководством Кучера «Днепр-1» в прошлом сезоне завоевал серебро УПЛ, но в текущем уже вылетел из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Команда продолжит борьбу в Лиге конференций, где сыграет со «Спартаком» Трнавой в финальном раунде квалификации.
Ранее с должности спортивного директора ушел Евгений Красников.
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