ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер подал в отставку.

Об этом руководитель спортклубовцев сообщил на пресс-конференции после поражения от «Оболони».

«Хочу поблагодарить всех. Я подаю в отставку вместе с тренерским штабом. Вину за те результаты, которые мы показываем в последнее время, я беру на себя. Всем спасибо», – сказал тренер.

Отметим, что под руководством Кучера «Днепр-1» в прошлом сезоне завоевал серебро УПЛ, но в текущем уже вылетел из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Команда продолжит борьбу в Лиге конференций, где сыграет со «Спартаком» Трнавой в финальном раунде квалификации.

Ранее с должности спортивного директора ушел Евгений Красников.