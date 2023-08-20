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Днепр-1
20.08.2023 15:00 – FT 1 : 2
Оболонь
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Украина. Премьер лига
20 августа 2023, 16:56 | Обновлено 20 августа 2023, 17:07
1163
9

Камбэк киевлян в Ужгороде. Оболонь сумела переиграть Днепр-1

«Днепряне» с плохим настроеним будут играть в Лиге конференций

20 августа 2023, 16:56 | Обновлено 20 августа 2023, 17:07
1163
9
Камбэк киевлян в Ужгороде. Оболонь сумела переиграть Днепр-1
СК Днепр-1

В Ужгороде встречались «Днепр-1», который к этому городу уже успел привыкнуть, и киевская «Оболонь». Оба коллектива амбициозны, поэтому должны были сегодня доказать всем, что их амбиции есть чем подкрепить.

В состав гостей не было вопросов, а вот днепряне заинтересовали. Кравец в центре защиты – пусть, а вот Горин в опорной зоне, Билл на левом фланге и Кивинда в нападении немного удивили. Причиной этого были травмы и дисквалификации основных игроков – по разным причинам не могли играть Бланко, Гуцуляк, Лучкевич, Сарапий...

В непростых погодных условиях - традиционная жара - первый тайм получился не слишком интересным. Достаточно быстро удалось открыть счет «Днепру-1» – Кивинда в центре штрафной сбросил грудью под удар Рубчинскому, против того летели в подкате. И вроде бы уже сбили после удара, который полетел выше, но судья назначил пенальти, а ВАРа на матче не было. Пихаленок уверенно пробил с точки в правый угол, Федоровский реагировал и не допрыгнул.

СК Днепр-1

Из развивающихся событий запомнились активность Билла и Кивинды. Первый активно шел в обыгрыш на левом фланге и периодически это было удачно, а Кивинда постоянно прессинговал защитников и вратаря, в случае неудачи ударяя их по ногам.

Как раз эти футболисты имели до перерыва по шансу, но Кивинде после классного вырезания Сватка не хватило сантиметров, чтобы поразить ворота, и Биллу после заброса - сантиметров, чтобы достать головой мяч и перекинуть Федоривского.

В перерыве Филлипов сменил Кивинду. И растворился на поле – Кивинда был гораздо заметнее. Позже Кучер снял и Билла. Но это было при счете уже 1:1 – на 21 секунде второго тайма Тарануха сравнял счет. Это произошло после потери днепрянами мяча и вывода форварда на Кинарейкина. Конечно, Тарануха пробил в самую девятку, но есть вопросы к киперу, который стоял в том же углу.

СК Днепр-1

Далее «Оболонь» на кураже попыталась забить еще, проводя свои традиционные быстрые атаки. Но «Днепр-1» быстро прибрал мяч к своим ногам, правда, что-то серьезнее навесов с прострелами организовать не смог.

А «Оболонь» смогла – если замены «Днепра-1» не помогли команде, то у киевлян было наоборот. В конце тайма вышедшие на замену Груша и Краснопир организовали гол - первый протащил мяч через полполя и отдал другом на удар. Осталось только переиграть Кинарейкина – 1:2!

До конца матча счет не поменялся. «Оболонь» будет заслуженно праздновать, а у «Днепра-1» и лично Александра Кучера крайне печальные перспективы нарисовываются.

Украинская Премьер-лига. 4 тур.

«Днепр-1» – «Оболонь» – 1:2.

Пихаленок, 16, пен - Тарануха, 46, Краснопир, 83.

Пихаленок, 48, Сваток, 67 - Вовкун, 73.

«Днепр-1»: Кинарейкин - Пасич (Пурита, 72), Сваток, Кравец, Каплиенко - Горин (Когут, 54), Рубчинский - Леднев (Пирес, 79), Пихаленок, Билл (Танчик, 54) - Кивинда (Филлипов, 46).

«Оболонь»: Федоривский - Нагиев (Мединский, 61), Вовкун (Фатеев, 76), Приймак, Лукьянчук, Осман (Прокопенко, 46) - Черненко, Мороз, Слободян (Груша, 76) - Суханов (Краснопир, 46), Тарануха.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

ДНЕПР-1 - ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 9
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roman75zpr
Молочага Оболонь... Пободалась, огрызнулась. Чемпионат становится интереснее
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+5
CheMP
чемпионская игра оболонцев 
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+3
alex55
помстилися Оболоні за Славію. Доки буде Кучер отака і буде помста.
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+3
Mr Voevudskiy
Браво, днище-1)
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+3
zzg77
Серебряный призер идёт в крутое пике!
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+2
VitosKH
Тарань и Краснопёрка сделали результат
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+1
Дмитрий Яковенко
Біло-зелені!!!
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+1
korrektno
Думаю, що якщо прибрати зі складу Рубчинського, то при цьому тренерському складі, Д-1, не втримається в УПЛ.
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0
Oleg Dykyy
Через цих недфутболістів весь експрес погорів))) і це я навіть ставив, що не програють. Реальне дно-1
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0
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