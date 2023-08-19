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Днепр-1
20.08.2023 15:00 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 21:15 | Обновлено 19 августа 2023, 21:16
135
0

Днепр-1 – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4 тура Украинской Премьер-лиги

19 августа 2023, 21:15 | Обновлено 19 августа 2023, 21:16
135
0
Днепр-1 – Оболонь. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1
19 августа в 21:13 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В воскресенье, 20 августа, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и киевская «Оболонь». Игра пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало – в 15:00.

«Днепр-1» в чемпионате успел выиграть 2:1 в «Полесья» и сыграть вничью с «Минаем». Также команда установила уникальное достижение, гарантировав себе участие в троих. различных еврокубковых турнирах в течение сезона – после вылетов от «Панатинаикоса» и «Славии» подопечные Кучера будут играть с Трнавой в Лиге конференций. В «Оболони» амбиции меньше, соответствующие им и результаты и место в турнирной таблице, но среди трех сыгранных матчей выделяется боевое киевское дерби с «Динамо» (2:4).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» - «Оболонь» в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Днепр-1 Днепр-1 - Оболонь текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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