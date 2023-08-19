В воскресенье, 20 августа, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и киевская «Оболонь». Игра пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало – в 15:00.

«Днепр-1» в чемпионате успел выиграть 2:1 в «Полесья» и сыграть вничью с «Минаем». Также команда установила уникальное достижение, гарантировав себе участие в троих. различных еврокубковых турнирах в течение сезона – после вылетов от «Панатинаикоса» и «Славии» подопечные Кучера будут играть с Трнавой в Лиге конференций. В «Оболони» амбиции меньше, соответствующие им и результаты и место в турнирной таблице, но среди трех сыгранных матчей выделяется боевое киевское дерби с «Динамо» (2:4).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» - «Оболонь» в украинской версии сайта.