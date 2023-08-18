Днепру-1 покорилось уникальное достижение
Серебряный призер УПЛ готовится к квалификации в Лиге конференций
24 августа «Днепр-1» сыграет в третьем еврокубке в течение одного сезона
Вчера подопечные Александра Кучера прекратили участие в Лиге Европы УЕФА. Еще до этого украинская команда не смогла побороть квалификационный этап другого турнира Европы – Лиги чемпионов. И уже 24 августа днепряне сыграют в третьем соревновании – Лиге конференций УЕФА.
Таким образом, серебряный призер прошлого чемпионата Украины установит уникальное для украинского футбола достижение – впервые отечественная команда сыграет в трех еврокубках в течение одного сезона.
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