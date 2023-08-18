Днепру-1 покорилось уникальное достижение

24 августа «Днепр-1» сыграет в третьем еврокубке в течение одного сезона

Вчера подопечные Александра Кучера прекратили участие в Лиге Европы УЕФА. Еще до этого украинская команда не смогла побороть квалификационный этап другого турнира Европы – Лиги чемпионов. И уже 24 августа днепряне сыграют в третьем соревновании – Лиге конференций УЕФА.

Таким образом, серебряный призер прошлого чемпионата Украины установит уникальное для украинского футбола достижение – впервые отечественная команда сыграет в трех еврокубках в течение одного сезона.