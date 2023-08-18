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Украина. Премьер лига
18 августа 2023, 21:58 | Обновлено 18 августа 2023, 22:06
1127
4

Днепру-1 покорилось уникальное достижение

Серебряный призер УПЛ готовится к квалификации в Лиге конференций

18 августа 2023, 21:58 | Обновлено 18 августа 2023, 22:06
1127
4
Днепру-1 покорилось уникальное достижение
Фото пресс-службы СК «Днепр-1»

24 августа «Днепр-1» сыграет в третьем еврокубке в течение одного сезона

Вчера подопечные Александра Кучера прекратили участие в Лиге Европы УЕФА. Еще до этого украинская команда не смогла побороть квалификационный этап другого турнира Европы – Лиги чемпионов. И уже 24 августа днепряне сыграют в третьем соревновании – Лиге конференций УЕФА.

Таким образом, серебряный призер прошлого чемпионата Украины установит уникальное для украинского футбола достижение – впервые отечественная команда сыграет в трех еврокубках в течение одного сезона.

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Источник УПЛ
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Комментарии 4
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fedd1979
Покоряються інші досягнення, а це - антидосягнення. Його в принципі покоряти не потрібно - саме лобуряк і бовдурів настигає
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+1
nivavn
Все так, але є мале-еньке уточнення : ПРОграють у всіх єврокубках сезону...
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0
zzg77
ДНО-достижения!!!
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0
Viktor Shuper
іде стопами Шахти, яка теж рекорди ставить 
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-1
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