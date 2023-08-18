В воскресенье, 20 августа, состоится поединок четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и «Оболонь». Матч пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Киевляне после ничьей в стартовой встрече чемпионата две игры проиграли. Днепряне, которые совмещают встречи внутреннего первенства с еврокубковыми баталиями, в двух матчах УПЛ набрали четыре очка.

Днепр-1

Команда Александра Кучера в минувший четверг продолжила опускаться по еврокубковой «карьерной лестнице». Начинали днепряне в квалификации Лиги чемпионов, а теперь будут бороться за групповой турнир Лиги конференций. Дальше у «Днепра-1» только два пути: победа в двухматчевой дуэли со «Спартаком Трнава» или прощание с еврокубками в нынешнем сезоне. К игре днепровской команды накопилось много вопросов, касающихся как оборонительной, так и атакующей линий. Такой обширный вопросник можно предъявить практически ко всем клубам УПЛ, но наши представители в еврокубках пользуются повышенным вниманием.

В чемпионате у «Днепра-1» также наблюдаются проблемы. У «Полесья» спортклубовцы сумели вырвать победу на последних минутах, а в матче с «Минаем» потеряли очки. В предстоящей встрече днепряне столкнутся с кадровыми проблемами. Надолго выбыл из строя Максим Третьяков, который толком не успел поиграть за свою новую команду, в лазарете находятся также голкипер Волынец и защитник Мирошниченко, есть вопросы по готовности Бланко и Адамюка. Не поможет своим партнерам Сарапий, который был удален с поля в прошлом туре. Также вне игры будет Гуцуляк, продолжающий отбывать дисквалификацию за участие в массовой драке в последнем поединке прошлого сезона против «Шахтера».

На этой неделе «Днепр-1» порадовал своих болельщиков очередным трансфером, сообщив о подписании 19-летнего бразильского форварда Венделла Габриэля. Еще одной новостью стало прекращение сотрудничества спортклубовцев с Евгением Красниковым, который исполнял обязанности спортивного директора.

Оболонь

Киевляне начали чемпионат с ничьей в матче против «Вереса», а затем оказали достойное сопротивление «Динамо», хоть и проиграли. В прошлом туре «пивовары» потерпели еще одно поражение, уступив в Одессе «Черноморцу». В Ужгороде киевской команде не помогут дисквалифицированный защитник Карась и травмированный голкипер Рыбка. Зато вернется на поле полузащитник Груша, который отбыл дисквалификацию в прошлом туре.

О подготовке команды к очередной игре рассказал наставник «Оболони» Александр Иващенко: «В «Днепре-1» играют квалифицированные футболисты, которые имеют опыт игры в еврокубках. Подготовка проходит в нормальном режиме, стараемся прививать команде интенсивность. Больше с мячом работаем. Мы всегда настраиваемся только на победу, нет смысла выходить на поле ради присутствия. Ребята стараются, но не все выходит так, как мы хотим. На этот процесс нужно время. Будут качество игры и самоотдача – появится уверенность. Мы проанализировали ошибки и будем стараться использовать наши лучшие качества. Наша задача – закрепиться в сильнейшем дивизионе, почувствовать ритм УПЛ».

Статистика встреч

Ранее команды провели всего 2 очные дуэли, которые состоялись в Первой лиге. В сезоне 2018/2019 «пивовары» в гостях обыграли соперников (3:1), а в Киеве была зафиксирована ничья (1:1). По итогам того чемпионата «Днепр-1» завоевал путевку в Украинскую Премьер-лигу.

Прогноз на противостояние

Днепряне находятся в режиме плотного игрового графика и имеют внушительные кадровые потери. После встречи со «Славией» у команды было мало времени на восстановление, в то время как «пивовары» всю неделю готовились к воскресному противостоянию. Поэтому рискнем предположить, что киевляне не проиграют более статусному оппоненту.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Кинарейкин, Каплиенко, Кравец, Сваток, Пасич, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Горбунов, Леднев, Филиппов

«Оболонь»: Федоривский, Лукьянчук, Приймак, Черненко, Прокопенко, Слободян, Мединский, Вовкун, Мороз, Суханов, Краснопир.

20 августа, воскресенье