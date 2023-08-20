Украина. Премьер лига20 августа 2023, 17:45 | Обновлено 20 августа 2023, 18:20
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Днепр-1 – Оболонь – 1:2. Отставка Кучера. Видеообзор матча
Киевские «пивовары» одержали сенсационную победу
20 августа 2023, 17:45 | Обновлено 20 августа 2023, 18:20
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Закончился матч 4 тура Украинской Премьер-лиги между «Днепром-1» и «Оболонью», в котором еще тогда подопечные Кучера сенсационно уступили со счетом 1:2, выигрывая по ходу матча.
Словосочетание «подопечные Кучера» в отношении «Днепра-17 перестало более актуальным, поскольку наставник подал в отставку со всем тренерским штабом.
«Днепр-1» – «Оболонь» – 1:2. Видео голов и обзор матча.
Голы: Пихаленок, 16, пен – Тарануха, 46, Краснопер, 83.
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Оболонь).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Ростислав Тарануха (Оболонь).
16’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
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Комментарии 2
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Сенсаційна для кого.?!
Интересно, кого вместо Кучера? Ротань еще слабее, Скрыпнику не стоит идти в такую команду.
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