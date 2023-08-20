Закончился матч 4 тура Украинской Премьер-лиги между «Днепром-1» и «Оболонью», в котором еще тогда подопечные Кучера сенсационно уступили со счетом 1:2, выигрывая по ходу матча.

Словосочетание «подопечные Кучера» в отношении «Днепра-17 перестало более актуальным, поскольку наставник подал в отставку со всем тренерским штабом.

«Днепр-1» – «Оболонь» – 1:2. Видео голов и обзор матча.

Голы: Пихаленок, 16, пен – Тарануха, 46, Краснопер, 83.