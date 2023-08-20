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Чемпионат Украины
Днепр-1
20.08.2023 15:00 – FT 1 : 2
Оболонь
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Украина. Премьер лига
20 августа 2023, 17:45 | Обновлено 20 августа 2023, 18:20
1351
2

Днепр-1 – Оболонь – 1:2. Отставка Кучера. Видеообзор матча

Киевские «пивовары» одержали сенсационную победу

20 августа 2023, 17:45 | Обновлено 20 августа 2023, 18:20
1351
2
Днепр-1 – Оболонь – 1:2. Отставка Кучера. Видеообзор матча
СК Днепр-1

Закончился матч 4 тура Украинской Премьер-лиги между «Днепром-1» и «Оболонью», в котором еще тогда подопечные Кучера сенсационно уступили со счетом 1:2, выигрывая по ходу матча.

Словосочетание «подопечные Кучера» в отношении «Днепра-17 перестало более актуальным, поскольку наставник подал в отставку со всем тренерским штабом.

«Днепр-1» – «Оболонь» – 1:2. Видео голов и обзор матча.

Голы: Пихаленок, 16, пен – Тарануха, 46, Краснопер, 83.

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Оболонь).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Ростислав Тарануха (Оболонь).
16’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Днепр-1 Днепр-1 - Оболонь видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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vruthiy-112
Сенсаційна для кого.?! 
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0
Виктор Алтухов
Интересно, кого вместо Кучера? Ротань еще слабее, Скрыпнику не стоит идти в такую команду.
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