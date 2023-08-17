ОФИЦИАЛЬНО. Красников покинул Днепр-1

Спортивный клуб «Днепр-1» официально уведомил о том, что со спортивным директором клуба Евгением Красниковым принято обоюдное решение о прекращении сотрудничества.

Пресс-служба СК «Днепр-1» опубликовала комментарий Красникова по данному поводу.

«У всех нас был тяжелый сезон, итогом которого стали удачные результаты, хотя и не получилось достичь заветного максимума. Долгое время я размышлял о дальнейшем развитии событий и принял, в конце концов, тяжелое решение. Хочу поблагодарить всех работников клуба, руководство, тренеров, игроков за профессионализм и преданность своему делу, а также болельщиков за поддержку. Желаю «Днепру-1» побед и удачного выступления во всех турнирах, – приводятся слова Евгения Красникова.

Как известно, по итогам предыдущего сезона-2022/2023 «Днепр-1» занял второе место в УПЛ.

Ранее сообщалось, что Евгений Красников задолго до официального ухода из «Днепра-1» был отстранен от трансферных обязанностей в клубе.