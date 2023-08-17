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Украина. Премьер лига
17 августа 2023, 13:45 | Обновлено 17 августа 2023, 13:48
1365
5

ОФИЦИАЛЬНО. Красников покинул Днепр-1

Клуб и функционер поставили точку в отношениях

17 августа 2023, 13:45 | Обновлено 17 августа 2023, 13:48
1365
5
ОФИЦИАЛЬНО. Красников покинул Днепр-1
СК Днепр-1. Евгений Красников

Спортивный клуб «Днепр-1» официально уведомил о том, что со спортивным директором клуба Евгением Красниковым принято обоюдное решение о прекращении сотрудничества.

Пресс-служба СК «Днепр-1» опубликовала комментарий Красникова по данному поводу.

«У всех нас был тяжелый сезон, итогом которого стали удачные результаты, хотя и не получилось достичь заветного максимума. Долгое время я размышлял о дальнейшем развитии событий и принял, в конце концов, тяжелое решение. Хочу поблагодарить всех работников клуба, руководство, тренеров, игроков за профессионализм и преданность своему делу, а также болельщиков за поддержку. Желаю «Днепру-1» побед и удачного выступления во всех турнирах, – приводятся слова Евгения Красникова.

Как известно, по итогам предыдущего сезона-2022/2023 «Днепр-1» занял второе место в УПЛ.

Ранее сообщалось, что Евгений Красников задолго до официального ухода из «Днепра-1» был отстранен от трансферных обязанностей в клубе.

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Евгений Красников Днепр-1
Источник СК Днепр-1
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Комментарии 5
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Милан Милан
Кучер за ним?
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+1
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Gargantua
в Карпаты
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0
Sheva19
Металист 2 наверное на подходе
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0
20052011
Кого же следующего будет доить этот деятель от футбола с бандитской харей?
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-1
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