Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1

Украинские болельщики еще не забыли с каким азартом и усердием «Днепр-1» в минувшем сезоне пытался зацепиться за историческое для себя и всего отечественного футбола чемпионство в Премьер-лиге. Однако на финише «спортклубовцам» все-таки чего-то не хватило. Кто-то скажет, что это стало объективным отражением реальных возможностей того «Днепра-1», другие же возразят – мол, это конкуренты из «Шахтера» как следует «поработали», чтобы потопить молодой и амбициозный проект, сенсационно идущий к «золоту».

Но сейчас это уже не так важно. «Днепр-1» по итогам УПЛ-2022/23 завоевал историческую для себя путевку в Лигу чемпионов, а это шанс, который в нашем футболе любой «третьей силе» выпадает буквально раз в десятилетие. Поэтому за него нужно было хвататься, как это принято говорить в таких случаях, руками и ногами! Сложно сказать, осознавали ли это в самом «Днепре-1», или же восприняли добытое, как само собой разумеющееся, но старт нового сезона показывает, что все предыдущие достижения могут оказаться растоптанными буквально несколькими неудачными еврокубковыми поединками.

К настоящему моменту «Днепр-1» уже вылетел из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей во втором квалификационном раунде греческому «Панатинаикосу» (1:3, 2:2). После этого «спортклубовцам» выпала возможность попробовать силы и зацепиться за Лигу Европы, но там в первом же матче третьего квалификационного раунда вице-чемпион Украины на выезде без шансов «сгорел» пражской «Славии» (0:3) – команде очень симпатичной, организованной и боевитой, но звезд с неба на европейской арене все-таки не выхватывающей.

После позорного поражения в Чехии (уж простите автору подобную сентенцию, но при преимуществе во владении мячом 57% против 43%, нанести по воротам соперника втрое меньше ударов (4 против 13) – это вообще как и для чего?) главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер произнес весьма интересную фразу, касающуюся того, насколько велик к нему кредит доверия со стороны боссов днепрян: «Думаю, что об этом нужно спросить у руководства клуба».

И вот этот абстрактный термин – «руководство» – в «Днепре-1», в отличие, скажем, от «Шахтера» и «Динамо», где ключевые решения всецело зависят от воли собственников Рината Ахметова и Игоря Суркиса, соответственно, приобретает еще более мистический статус. Если взглянуть на соответствующий раздел на официальном сайте «Днепра-1», то к категории руководства в этом клубе в порядке старшинства (что выплывает хотя бы из очередности перечисления на интернет-ресурсе «спортклубовцев») принадлежат: почетный президент Юрий Береза, президент Максим Береза, исполнительный директор Андрей Русол, генеральный директор Антон Фурсов, спортивный директор Евгений Красников.

scdnipro1.com.ua

Не стоит забывать еще и неофициального инвестора «Днепра-1», которым, по слухам, является экс-собственник ортодоксального «Днепра» Игорь Коломойский. Так от кого же, простите, все-таки зависит судьба Александра Кучера и кто вообще несет ответственность за стратегическое развитие клуба, а это уже куда более масштабная работа, нежели та, за которую платят и на которую нанимали главного тренера?

В минувшем сезоне, очевидно, колоссальное влияние на функционирование и переформатирование «Днепра-1» имел спортивный директор Евгений Красников, перебравшийся в Днепр после затухания процессов «возвращения на вершину» харьковского «Металлиста», широко анонсировавшихся владельцем этого клуба Александром Ярославский, но свернутых после смертельного ДТП с участием кортежа этого бизнесмена, отъезда того за рубеж и начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.

По неофициальной информации, именно с «благословения» Красникова «Днепр-1» подписал ряд иностранных футболистов, которые были призваны не только усилить команду, реально помогая ей в борьбе за чемпионство, но и нарастить собственную капитализацию, а со временем еще и принести «спортклубовцам» прибыль от перепродажи в другие клубы.

Однако уже в начале нового сезона стало понятно, что власть Красникова в «Днепре-1» существенно ослабла. Клуб взял явный акцент на украинизацию состава, начал подписывать весьма известных и качественных по меркам УПЛ футболистов, в то время как легионеры таким же «ручейком», как в свое время на вход, полились уже в обратном направлении – на выход. К настоящему моменту «Днепр-1» уже покинули Рональд Матаррита, Пеглоу, Хайнер, Фарес Балули, Габриэль Гомес, Нельсон Монте, а будущее Эмилиано Пуриты, Фелипе Пиреса, Билла, Макса Валефа и даже Доминго Бланко, который по данным Sport.ua выражает желание попрощаться с клубом еще до закрытия летнего трансферного окна, находится под большим-большим вопросом.

Неудивительно, что в прессе 10 августа появилась информация инсайдеров о том, что Евгений Красников фактически отстранен от кадровой работы в клубе, а за трансферный вектор ныне де-факто отвечают исполнительный директор Андрей Русол и экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев, который недавно завершил карьеру игрока, и сейчас находится на постоянном контакте с топ-менеджментом «Днепра-1», готовясь, по слухам, занять пост спортивного директора – тот, который ныне все еще де-юре закреплен за Красниковым (несмотря на сегодняшнее заявление менеджера об отставке, официального подтверждения от днепровского клуба на этот счет пока не последовало).

И вот здесь проглядывается ключевая, если не сказать фундаментальная, проблема нынешнего «Днепра-1» – неспособность высшего менеджмента эффективно и сообща работать на благо всего проекта. Красников еще в «Металлисте» у Ярославского привык иметь полный карт-бланш при работе с кадрами, из-за чего его непродолжительный этап в «Динамо», а теперь и в «Днепре-1» оказался куда менее успешным, чем планомерная, но все же самостоятельная работа в Харькове. В стане «спортклубовцев» над Красниковым оказалось еще как минимум несколько фактических начальников, перепрыгивать через головы которых для прямого контакта с инвестором Евгению, очевидно, оказалось не только неудобно, но еще и очень непросто.

В конечном итоге формальный треугольник «Русол-Красников-Кучер» стал не активом, а пассивом «Днепра-1». Сложно даже понять, каким образом в клубе хотят добиваться успеха в дальнейшем, отстранив от работы Красникова, но оставив в роли главного тренера его фактического протеже Александра Кучера. 40-летний наставник работу на тренерской ниве начинал именно в «Металле» (затем – «Металлисте») у Красникова, и этому функционеру Александр даже по-человечески обязан очень многим. Поэтому рассчитывать, что Кучер с воодушевлением воспримет отход от дел своего многолетнего и непосредственного руководителя, и начнет демонстрировать с командой феноменальные результаты – это явное лукавство.

scdnipro1.com.ua. Александр Кучер (справа)

Скорее всего, силы, которые перехватили у Красникова фактическую власть в «Днепре-1» будут отнюдь не против отставки Кучера. Появились даже слухи, что таковая может состояться, если «спортклубовцы» окажутся не способными пробиться в групповую стадию еврокубков (не важно даже Лиги Европы или Лиги конференций). Кроме того, в днепровском клубе есть явные лоббисты (несложно понять, о ком идет речь, хотя инсайдеры и не раскрывают фамилий) назначения на пост главного тренера Руслана Ротаня, который нынче пытается выстроить успешный проект в «Александрии». Но и здесь у «Днепра-1» все не так и гладко, так как, согласно тем же слухам, ключевой инвестор клуба уже наложил вето на кандидатуру экс-тренера молодежной команды страны.

Очевидно, что сдвинуться с места телеге (не говоря уже о том, чтобы начать движение в правильном направлении), которой пытаются одновременно руководить лебедь, рак и щука, практически нереально, но басенную мораль пока почему-то не спешат осваивать в «Днепре-1». И до тех пор, пока в топ-менеджменте (или руководстве – нужное подчеркнуть) этого клуба не прекратятся «подковерные игры», приносящие лишь хаос и уныние, мы будем продолжать наблюдать еврокубковые провалы, как в недавнем поединке против «Славии». Система сдержек и противовесов, которую, вероятно, хотел выстроить в «Днепре-1» его ключевой инвестор, вдруг обернулась внутривидовой конкуренцией, а она, как известно, даже в природе является наиболее острой и жесткой, но зачастую – и вовсе губительной…