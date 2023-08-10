Доминго Бланко может покинуть Днепр-1

28-летний аргентинский полузащитник «Днепра-1» Доминго Бланко до закрытия трансферного окна может покинуть украинский клуб.

Как стало известно Sport.ua, аргентинский полузащитник хотел бы сменить команду и покинуть Украину, но остаться в Европе. Однако соответствующих вариантов у Бланко пока нет.

В последнее время на Бланко выходили только представители аргентинского «Колона» из Санта-Фе, которым полузащитник отказал. В родную страну Доминго хотел бы вернуться только при наличии предложения от «Индепендьенте», однако в этом клубе обижены на Бланко за то, как он покинул их ряды летом 2022 года ради трансфера в «Днепр-1».

Отметим, что контракт Бланко с «Днепром-1» рассчитан до лета 2025 года. Легионер не имеет возможности воспользоваться Annexe 7 ФИФА, так как подписал соглашение с украинским клубом после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.