Под Харьковом сбили мужчину. На месте нашли номера кортежа Ярославского

Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена и президента харьковского «Металлиста» Александра Ярославского.

«Немного после полуночи в полицию поступил звонок, что на трассе Чугуев – Мартовое сбили человека. Это произошло ближе к Мартовому. Погиб мужчина, средних лет. Никого рядом не было. На месте нашли номера 0018», — заявил собеседник «Украинской правды».

По словам собеседника УП, такие номера принадлежат передней машине кортежа Ярославского. Источник УП также отметил, что Ярославский часто сам водит машину.

Собеседники УП также добавили, что позже в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП возле Мартового, и что он придет в райотдел дать показания.

По состоянию на 10 утра, этот человек в полицию еще не приходил. Позже еще один собеседник сообщил, что водителя по состоянию на 12:00 уже допрашивают правоохранители.

По данным источников УП, есть свидетели, которые видели, как вечером кортеж Ярославского уезжал из Харькова (Ярославский работает в Харькове и проживает в Мартовом – ред.).

В полиции Харьковской области не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о смертельном ДТП вблизи Мартового. Пресс-секретарь полиции Харьковской области Елена Баранник пообещала выяснить, имела ли место смертельная авария возле Мартового поздно вечером 9 февраля или ночью 10 февраля и предоставить эту информацию позже.

Вместе с тем, на сайте полиции немного позже появилось сообщение о том, что на автодороге «Киев – Харьков – Довжанский» обнаружили тело неизвестного мужчины с телесными повреждениями и что правоохранители устанавливают личность и обстоятельства гибели пешехода.

«Предварительно установлено, что 9 февраля около 22:55 неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуева в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода – мужчину с виду 30-40 лет. Тело умершего направлено в морг. Его личность, а также личность злоумышленника устанавливаются», — заявили в полиции.

По данному факту возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Сообщается, что днем в четверг, 10 февраля, Ярославский вылетел из Харькова в Лондон.