Источник: Ярославский покинул Украину

Президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский, автомобиль из кортежа которого, по предварительным данным, ночью с 9 на 10 февраля насмерть сбил человека под Харьковом, вылетел из Харькова в Лондон.
По данным источников, чартер из Польши прилетел в Харьков в 12:50 и вылетел из Харькова в 13:50.
На его борту находятся Ярославский и его тесть Сергей Свентицкий.
По данным Flightradar, самолет двигается в аэропорт Фарнборо (Лондон, Великобритания).
Источник — Украинская правда
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