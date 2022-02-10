Источник: Ярославский покинул Украину

Президент «Металлиста» отправился в Лондон

  • 10.02.2022 15:38
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Источник: Ярославский покинул Украину
© ФК Металлист. Александр Ярославский

Президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский, автомобиль из кортежа которого, по предварительным данным, ночью с 9 на 10 февраля насмерть сбил человека под Харьковом, вылетел из Харькова в Лондон.

По данным источников, чартер из Польши прилетел в Харьков в 12:50 и вылетел из Харькова в 13:50.

На его борту находятся Ярославский и его тесть Сергей Свентицкий.

По данным Flightradar, самолет двигается в аэропорт Фарнборо (Лондон, Великобритания). 

Источник — Украинская правда

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