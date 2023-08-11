Названо условие, при котором Александр Кучер сохранит работу в Днепре-1

40-летнего главного тренера «Днепра-1» Александра Кучера уволят, если клуб не пройдет в групповую стадию еврокубков. Об этом сообщает украинский инсайдер Игорь Бурбас.

Многие люди в клубе хотели бы видеть вместо него Руслана Ротаня, но есть сразу несколько нюансов. Первый – «Александрия» вряд ли легко его отпустит, второй – главный акционер «Днепра-1» наложил вето на кандидатуру бывшего тренера молодежной сборной Украины.

Напомним, вчера днепряне разгромно проиграли «Славии» – 0:3. Если во втором матче не случится чуда, то «Днепр-1» вылетит в последний раунд квалификации Лиги Конференций, где их будет ждать победитель пары «Лех» – «Спартак Трнава». В случае победы над «Славией» команда из Днепра сыграет с луганской «Зарей».