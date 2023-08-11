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  4. Названо условие, при котором Александр Кучер сохранит работу в Днепре-1
Украина. Премьер лига
11 августа 2023, 19:49 |
1093
2

Названо условие, при котором Александр Кучер сохранит работу в Днепре-1

Кучера могут уволить уже очень скоро

11 августа 2023, 19:49 |
1093
2
Названо условие, при котором Александр Кучер сохранит работу в Днепре-1
Днепр-1. Александр Кучер

40-летнего главного тренера «Днепра-1» Александра Кучера уволят, если клуб не пройдет в групповую стадию еврокубков. Об этом сообщает украинский инсайдер Игорь Бурбас.

Многие люди в клубе хотели бы видеть вместо него Руслана Ротаня, но есть сразу несколько нюансов. Первый – «Александрия» вряд ли легко его отпустит, второй – главный акционер «Днепра-1» наложил вето на кандидатуру бывшего тренера молодежной сборной Украины.

Напомним, вчера днепряне разгромно проиграли «Славии» – 0:3. Если во втором матче не случится чуда, то «Днепр-1» вылетит в последний раунд квалификации Лиги Конференций, где их будет ждать победитель пары «Лех» – «Спартак Трнава». В случае победы над «Славией» команда из Днепра сыграет с луганской «Зарей».

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Александр Кучер Днепр-1 Славия Прага Руслан Ротань главный тренер Игорь Бурбас
Источник Игорь Бурбас
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nicksaf
Кучер. Так он только запрягать, а ездить...
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+1
Istm
Шансів на ЛК з такою грою немає.
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0
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