Евгений КРАСНИКОВ: «Большего чем я дал, Днепру-1 я дать не могу»

Евгений Красников покинул пост спортивного директора «Днепра-1». Об этом сообщает спортивный журналист Игорь Цыганык.

Вот как Красников прокомментировал завершение сотрудничества с клубом:

«В прошлом году я принял предложение руководства «Днепра-1» взять на себя селекционную политику клуба и сформировать тренерский штаб.

После того как команду покинул Игорь Йовичевич и семь футболистов основного состава, я считаю нам удалось сформировать боеспособную команду, которая до последнего боролась за победу в чемпионате, пробилась в весеннюю стадию еврокубков.

Если бы удалось выиграть чемпионат, считал бы для себя сезон успешным. На сегодняшний момент в Днепре осталась команда, которая и в этом сезоне готова бороться за чемпионство.

После окончания сезона, я долго размышлял над этим решением, но считаю его абсолютно верным, потому что большего чем я дал, на сегодняшний момент «Днепру-1» я дать не могу.

И поэтому обратился к генеральному директору Андрею Русолу с просьбой уволить меня с должности спортивного директора. Считаю, что на сегодняшний момент в клубе есть достаточно специалистов, которые смогут поднять команду на качественно новый уровень.

Я очень благодарен болельщикам клуба, руководству «Днепра-1», главному тренеру и всему тренерскому и административному штабу, и особенно игрокам команды «Днепр-1», которые на мой взгляд в прошлом сезоне сделали невозможное! Желаю днепровскому клубу больших побед.

В ближайшее время я планирую вернуться к работе в «Металлисте», – сказал Красников.

Ранее сообщалось, что за трансферные кампании днепрян будут отвечать Андрей Русол и Евгений Селезнев.