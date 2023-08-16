Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Евгений КРАСНИКОВ: «Большего чем я дал, Днепру-1 я дать не могу»
Украина. Премьер лига
16 августа 2023, 18:33 | Обновлено 16 августа 2023, 18:47
1209
3

Евгений КРАСНИКОВ: «Большего чем я дал, Днепру-1 я дать не могу»

Известный функционер покидает клуб

16 августа 2023, 18:33 | Обновлено 16 августа 2023, 18:47
1209
3
Евгений КРАСНИКОВ: «Большего чем я дал, Днепру-1 я дать не могу»
СК Днепр-1. Евгений Красников

Евгений Красников покинул пост спортивного директора «Днепра-1». Об этом сообщает спортивный журналист Игорь Цыганык.

Вот как Красников прокомментировал завершение сотрудничества с клубом:

«В прошлом году я принял предложение руководства «Днепра-1» взять на себя селекционную политику клуба и сформировать тренерский штаб.

После того как команду покинул Игорь Йовичевич и семь футболистов основного состава, я считаю нам удалось сформировать боеспособную команду, которая до последнего боролась за победу в чемпионате, пробилась в весеннюю стадию еврокубков.

Если бы удалось выиграть чемпионат, считал бы для себя сезон успешным. На сегодняшний момент в Днепре осталась команда, которая и в этом сезоне готова бороться за чемпионство.

После окончания сезона, я долго размышлял над этим решением, но считаю его абсолютно верным, потому что большего чем я дал, на сегодняшний момент «Днепру-1» я дать не могу.

И поэтому обратился к генеральному директору Андрею Русолу с просьбой уволить меня с должности спортивного директора. Считаю, что на сегодняшний момент в клубе есть достаточно специалистов, которые смогут поднять команду на качественно новый уровень.

Я очень благодарен болельщикам клуба, руководству «Днепра-1», главному тренеру и всему тренерскому и административному штабу, и особенно игрокам команды «Днепр-1», которые на мой взгляд в прошлом сезоне сделали невозможное! Желаю днепровскому клубу больших побед.

В ближайшее время я планирую вернуться к работе в «Металлисте», – сказал Красников.

Ранее сообщалось, что за трансферные кампании днепрян будут отвечать Андрей Русол и Евгений Селезнев.

По теме:
Пресс-конференция Кучера накануне матча со Славией. Смотреть онлайн. LIVE
Тарасом Качарабой интересуются клубы из многих чемпионатов
Днепр-1 – Славия Прага. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
трансферы Евгений Селезнев Андрей Русол Евгений Красников Игорь Бурбас Богдан Леднев Днепр-1 трансферы УПЛ
Источник Twitter
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо может купить футболиста Гремио за €10 млн
Футбол | 15 августа 2023, 19:49 23
Динамо может купить футболиста Гремио за €10 млн
Динамо может купить футболиста Гремио за €10 млн

Киевляне ведут переговоры по Бителло, но игрок не хочет переезжать в Украину

Дэниел ДЮБУА: «Я супертяж, а Усик – крузер. Мне необходимо это показать»
Бокс | 16 августа 2023, 16:15 4
Дэниел ДЮБУА: «Я супертяж, а Усик – крузер. Мне необходимо это показать»
Дэниел ДЮБУА: «Я супертяж, а Усик – крузер. Мне необходимо это показать»

Британский боксер настроен на победу

Новичок Арсенала Тимбер порвал переднюю крестообразную связку
Футбол | 16.08.2023, 17:17
Новичок Арсенала Тимбер порвал переднюю крестообразную связку
Новичок Арсенала Тимбер порвал переднюю крестообразную связку
Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции
Баскетбол | 15.08.2023, 21:51
Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции
Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
Футбол | 16.08.2023, 02:43
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Селя
Ответить
+1
Vitason
Тільки не Селян,це хана,який з нього селекціонер?
Ответить
0
rus
Нормально поработал
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
15.08.2023, 08:51 67
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
15.08.2023, 19:52 19
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на 3-е место. Кто выше горняков?
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на 3-е место. Кто выше горняков?
14.08.2023, 23:49 13
Футбол
Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
16.08.2023, 04:09 7
Футбол
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
15.08.2023, 13:06 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рекордный трансфер! Мойсес Кайседо стал футболистом Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Рекордный трансфер! Мойсес Кайседо стал футболистом Челси
14.08.2023, 20:45 19
Футбол
Разрушенный Метеор: первая школа Баюл, дом Днепра и медали в хоккее
Разрушенный Метеор: первая школа Баюл, дом Днепра и медали в хоккее
15.08.2023, 13:59 2
Хоккей
Вопрос наследия. Почему гений Лестера Варди отверг саудовские миллионы
Вопрос наследия. Почему гений Лестера Варди отверг саудовские миллионы
14.08.2023, 16:19 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем