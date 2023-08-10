Красников отстранен. На ком теперь трансферные обязанности Днепра-1?

Мнение спортивного директора «Днепра-1» Евгения Красникова в вопросах трансферов больше не важно для клуба, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Источник отмечает, что теперь за трансферные кампании днепрян будут отвечать Андрей Русол и Евгений Селезнёв. Второго, кстати, рассматривают как следующего спортивного директора клуба. Из всех летних трансферов команды «игроком Красникова» был только Богдан Леднев.

Интересно, что 48-летний специалист, находясь на контракте у «Днепра-1», в течение этого трансферного окна помогал в комплектации «Карпатам», «ЛНЗ» и «Металлисту».