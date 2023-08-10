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  4. Красников отстранен. На ком теперь трансферные обязанности Днепра-1?
Украина. Премьер лига
10 августа 2023, 18:23 | Обновлено 10 августа 2023, 18:25
3305
11

Красников отстранен. На ком теперь трансферные обязанности Днепра-1?

Евгений Красников больше не является активным участником трансферных дел днепрян

10 августа 2023, 18:23 | Обновлено 10 августа 2023, 18:25
3305
11
Красников отстранен. На ком теперь трансферные обязанности Днепра-1?
Днепр-1. Евгений Красников

Мнение спортивного директора «Днепра-1» Евгения Красникова в вопросах трансферов больше не важно для клуба, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Источник отмечает, что теперь за трансферные кампании днепрян будут отвечать Андрей Русол и Евгений Селезнёв. Второго, кстати, рассматривают как следующего спортивного директора клуба. Из всех летних трансферов команды «игроком Красникова» был только Богдан Леднев.

Интересно, что 48-летний специалист, находясь на контракте у «Днепра-1», в течение этого трансферного окна помогал в комплектации «Карпатам», «ЛНЗ» и «Металлисту».

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Евгений Красников Андрей Русол Евгений Селезнев Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас Богдан Леднев
Источник Игорь Бурбас
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Комментарии 11
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Иван Качура
Харківських починають відтіснювати з Дніпра - 1
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+5
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Mr Voevudskiy
Днепрминусодин)
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+4
Kovalchuk
Хорошая новость если не фейк
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
20052011
Хапуги жрут друг друга, побольше бы таких, как красников были выброшены из футбола. Ну, а информация о следующем спортивном директоре мне кажется ложная. Каким бы гнидой не был Беня, навряд ли он поставит на такую должность не слишком интеллектуального макеевского бумдурдира. Он маты, конечно знает великолепно, а вот алфавит, тем более украинский, большое сомнение.
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0
Gargantua
Валефа ему не простили ))
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0
AleksDnipro
Про Селезня Бурбасятіна посміхнула... Але очевидно, що Русол та Платов зараз відповідають за трансфери в Дніпрі, і це, особисто мені, не може не подобатися.
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0
Злий Глобинець
Не простили не Валефа, а очевидно те, що "шабашив" на стороні, тобто працював на конкурентів. Коломойський таке не прощає. А Красніков - ще той стяжатель. Де тільки є можливість урвати - він тут як тут.
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-1
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Теннис
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