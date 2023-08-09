ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Леднева в Днепр-1

«Динамо» Киев официально сообщило о том, что полузащитник команды Богдан Леднев продолжит карьеру в «Днепре-1».

Он подписал с «Днепром-1» полноценный контракт на три года, поэтому речь идет о трансфере, а не об аренде. Соглашение Леднева с «Динамо» действовало до лета 2024 года. В составе «Днепра-1» он будет выступать под 17-м номером.

Леднев находился в структуре «Динамо» с 2016 года. Суммарно провел за первую команду 32 матча и забил 2 гола.

В 2018 – 2020 годах Леднев выступал на правах аренды за луганскую «Зарю», а в 2022 году – в венгерском «Фехерваре». Недавно сообщалось о том, что 25-летний хавбек может вернуться в «Зарю».