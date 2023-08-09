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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Леднева в Днепр-1
Украина. Премьер лига
09 августа 2023, 18:20 | Обновлено 09 августа 2023, 18:28
3274
10

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Леднева в Днепр-1

Хавбек подписал с «Днепром-1» полноценный контракт

09 августа 2023, 18:20 | Обновлено 09 августа 2023, 18:28
3274
10
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Леднева в Днепр-1
Telegram. Богдан Леднев

«Динамо» Киев официально сообщило о том, что полузащитник команды Богдан Леднев продолжит карьеру в «Днепре-1».

Он подписал с «Днепром-1» полноценный контракт на три года, поэтому речь идет о трансфере, а не об аренде. Соглашение Леднева с «Динамо» действовало до лета 2024 года. В составе «Днепра-1» он будет выступать под 17-м номером.

Леднев находился в структуре «Динамо» с 2016 года. Суммарно провел за первую команду 32 матча и забил 2 гола.

В 2018 – 2020 годах Леднев выступал на правах аренды за луганскую «Зарю», а в 2022 году – в венгерском «Фехерваре». Недавно сообщалось о том, что 25-летний хавбек может вернуться в «Зарю».

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 10
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Перець
Це однозначно підсилення
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+7
AleksDnipro
Несподівано. Ласкаво просимо до Дніпра!
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+4
ash
Перспективний був хлопчина, в Динамо його замаринували.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Andrey Ilyashenko
- Подивився він на ту Зорю і сказав "та ну нафіг". 
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+2
Віктор Коробка
В Зорі він став справжнім гравцем, і Зоря залюбки продовжила б співпрацю, але Динамо відізвало його, так і не загравши в основі. Думаю, якби не ця угода з Дніпром, то ми б могли побачити його знов в Зорі.
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+1
Сергей Кравчук
ОН НЕ ХУЖЕ ДОВБЫКА И  всех парней за кордоном
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+1
AleksDnipro
Очікуємо також підписання Андре та повернення Піреса. З цією бандою, треба виходити до групи ЄК.
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0
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