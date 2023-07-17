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  4. Днепр-1: активная и агрессивная украинизация
Украина. Премьер лига
17 июля 2023, 13:15 |
2394
9

Днепр-1: активная и агрессивная украинизация

Обозреватель Sport.ua впечатлен эффективной трансферной кампанией днепрян

17 июля 2023, 13:15 |
2394
9
Днепр-1: активная и агрессивная украинизация
СК Днепр-1

«Днепр-1», отлично проведший первую половину минувшего сезона (команда Александра Кучера ушла на зимние каникулы единоличным лидером УПЛ), вторую половину провалил. И нынешней весной боролся не столько за чемпионство с «Шахтером», сколько за второе место с «Зарей».

Причина такого откровенного «проседания» команды из Днепра очевидна: слишком короткая скамейка. И Кучер, и многие другие специалисты уже в конце минувшего сезона не единожды отмечали, что для того, дабы на равных соревноваться с «Шахтером», «Днепру-1» нужна соответствующая глубина состава. А для этого команде уже в ближайшее трансферное окно понадобится «вливание» свежей крови.

Сразу после окончания сезона 2022/2023 днепряне от слов перешли к делу: вице-чемпионы страны наряду с новичками УПЛ – «Полесьем» и ЛНЗ – стали самым активным трансферным игроком.

Однако, прежде чем подписывать новых исполнителей, «Днепр-1» решил избавиться от «балласта». В предыдущее трансферное окно днепряне наподписывали сразу несколько новичков из Латинской Америки, но фактически никто из той компании щедрых авансов не оправдал. Поэтому Матаррита, Хайнер, Пеглоу и Гомес покинули команду.

Вместе с ними на вольные хлеба подались Рыбак, Танковский и Лучкевич.

После того, как «авгиевы конюшни» были расчищены, настал черед входных трансферов. Очень активный черед, к слову.

***

Собственно, в данном случае нет ничего странного. Скорее даже наоборот: все закономерно. Команда, ставящая перед собой амбициозные целы, должна эти цели подкреплять не только на бумаге. Тем более, что этой команде совсем скоро стартовать в квалификации Лиги чемпионов.

Но есть (точнее, было) одно «но». Сразу после окончания прошлого чемпионата в СМИ активно муссировались слухи о том, что Коломойский ультимативно поведал Кучеру и Красникову, что в новом сезоне им придется затянуть пояса. Дескать, грядет период экономии.

Такое положение вещей тоже можно считать вписывающимся в рамки здравого смысла. Поговаривали, что негласный финансовый донор днепрян очень расстроился из-за того, что «Днепр-1» не смог стать чемпионом. И на такой вот унылой волне и решил урезать денежное содержание клуба.

Отказ от услуг Пеглоу и компании идеально вписывался в вышеизложенную теорию экономии. Но следом за исходящими трансферами «Днепра-1» последовали входящие, которые в корне опровергают «скряжность» Игоря Валериевича.

На данный момент, если верить неофициальной информации, днепровский клуб успел потратить на новичков свыше миллиона долларов. Если учесть нынешние реалии, и что все новобранцы – с украинским паспортом, сумма получается вполне приличная.

СК Днепр-1. Днепряне сохранили лучшего бомбардира чемпионата – Артема Довбика

Но перед тем, как ознакомиться с днепровскими новичками, следует обязательно упомянуть о том, что два бесспорно лучших игрока команды прошлого сезона – Пихаленок и Довбик – остались. И это несомненное достижение руководства клуба.

На Артема, если верить всяческим инсайдерам, был серьезный интерес серьезных европейских клубов. Но забивной форвард решил остаться. Решил остаться и днепровский плеймейкер. Стало быть, главный каркас команды – в наличии. И на него можно «нанизывать» остальные недостающие элементы.

***

Одним из первых новобранцев команды Кучера нынешним летом стал уже бывший универсальный защитник «Миная» Горин. К своей новой команде Олег присоединился в статусе свободного агента.

А вот правофланговый оборонец «Александрии» Денис Мирошниченко обошелся днепрянам в 250 тысяч долларов.

СК Днепр-1. Денис Мирошниченко

За бывшего голкипера «Карпат» и «Десны» Романа Мысака, последним клубом которого был армянский «Алашкерт», украинский вице-чемпион тоже не платил. Он, если верить неофициальной информации, в клуб из Днепра пришел свободным агентом.

Несомненным трансферным успехом днепрян следует считать приход в команду левого защитника «Ворсклы» Кравца. Василий провел отличный прошлый сезон в полтавской команде. Если верить слухам, им активно интересовался «Шахтер». Но футболист предпочел перейти в «Днепр-1».

Следующий на вход – правый вингер Максим Третьяков. За экс-полузащитника «Александрии» днепряне заплатили 400 тысяч евро.

Ну и на данный момент – вишенка на торте: приход в команду Волынца. После уходы Рыбака, сокращения зарплаты Валефа из-за его постоянных привозов, «пост номер один» в днепровской команде оставался вакантным. Вряд ли 31-летнего Мысака брали основным кипером. Скорее на подмогу.

На подмогу уже бывшему стражу ворот «Колоса» Евгению Волынцу. Если верить «хорошо информированным» источникам, за этот трансфер клуб из Ковалевки получил от клуба из Днепра 400 тысяч евро. А сам Евгений получил первый номер на новом рабочем месте.

На этом пока что все. Но наверняка ключевое слово сейчас – «пока что». Потому что днепряне очень хотят подписать в пару к Довбику хорошего форварда. Они предлагали миллион евро «Ворскле» за Сефери, но полтавчане не дрогнули.

Но даже если днепрянам и не удастся больше в нынешнее межсезонье приобрести футболистов под основу, все равно их трансферную политику можно считать успешной. Волынец, Мирошниченко, Кравец и Третьяков – реальные кандидаты в основу. Эти игроки по состоянию на сейчас могли бы усилить практически любой отечественный коллектив.

СК Днепр-1. Василий Кравец

Обращает на себя внимание и смена трансферных приоритетов «Днепра-1». Если совсем недавно – нынешней зимой – крен был явно направлен на южноамериканский рынок, то сейчас – на украинский. Наверное, в этой связи днепряне решили идти по успешному пути «Шахтера», который освободился от легионеров и сделал ставку на украинцев.

Сваток, Сарапий, Адамюк, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик, Волынец, Третьяков, Кравец, Мирошниченко – получается очень и очень солидная банда. И если Кучер сумеет подобрать к этой банде нужные слова и ключи, «Днепр-1» и в новом сезоне будет реальным претендентом на чемпионство.

Вот так может выглядеть состав «Днепра-1» исключительно из украинцев:

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статьи эксклюзив Днепр-1 Денис Мирошниченко Роман Мысак Василий Кравец Максим Третьяков Евгений Волынец
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 9
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Gargantua
очень правильная стратегия брать игроков, уже проверенных в УПЛ
одна из главных селекционных ошибок Суркиса, что он из УПЛ никого за деньги не брал.
исключением стал Кабаев, но это глупейший трансфер потому, что Кабаев даже в Заре не был основным и ведущим.
А надо брать лидеров из команд УПЛ, если они могут еще расти. Как Бавария.
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+4
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Владислав Антонов
Ну таке собі, для УПЛ непоганий склад. А от в еврокубках, на жаль, будуть величезні проблеми. Хоч би відібрались в плей-офф бодай Ліги конференцій.
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+2
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Robert Monroe
Якось дивно говорити про тих, хто залишився, коли до закриття трансферного вікна ще півтора місяці. І Піхальонок, і Довбик ще можуть піти.
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0
OleksandrFCDD
Після завершення попереднього ЧУ у трансферну кампанію знову повернувся Русол. Згадайте зважені трансфери до появи КіК, і Ви все зрозумієте. Це не означає, що Краснікова відсунули від трансферів, але те що, це робота Русола, видно неозброєним оком.
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0
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