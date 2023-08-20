Драма-феерия. Кривбасс сдержал Шахтер в матче с тремя удалениями

​Действующему чемпиону Украины в этом году еще повезло стартовать сразу с группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, поэтому у донецкого «Шахтера» есть достаточно времени для того, чтобы найти как можно лучшее понимание со своим новым главным тренером Патриком ван Леувеном. Этот эксперимент проходит не без проблем, однако свои две победы в трех стартовых играх команда все же одержала.

Ровно столько же, сколько и соперник «горняков» по отчетной встрече – криворожский «Кривбасс», который под руководством опытного специалиста Юрия Вернидуба многое обещал еще в прошлом сезоне, но именно со старта текущей кампании сумел набрать неплохие обороты за счет побед над луганской «Зарей» и черкасским ЛНЗ. «Шахтеру» стоило обратить на это внимание, ведь первый коллектив также в скором времени будет участвовать в еврокубках от Украины.

Поскольку город Кривой Рог сравнительно неподалеку расположен относительно линии фронта, нужно закладывать в расписание возможность воздушных тревог. На этот раз предостерегающий сигнал раздался еще до стартового свистка арбитра, поэтому начало встречи пришлось отложить на десять минут. Это хорошо, потому что футболисты не успели остыть и сразу начали показывать очень качественный футбол.

Прежде всего, это касалось команды Патрика ван Леувена. Как только не разыгрывал мяч перед чужими владениями «Шахтер», а соперники просто не могли остановить его игроков. Уже на восьмой минуте передачей с правого фланга чужих владений Зубков словно рукой выложил мяч на ногу Кащуку перед пустыми воротами, а тот забил свой первый гол за «горняков» в рамках УПЛ.

Не успело пройти и четверти игрового часа, как Сикан и Криськив обстучались на центральном входе в чужую штрафную, после чего Дмитрий удвоил преимущество собственной команды, а защита «Кривбасса» тем временем была просто шокирована ловкостью нападения оппонентов. А потом еще и Степаненко с отскока в полукруге перед чужими владениями пробил в левую стойку, от чего стало понятно – либо команда Вернидуба соберется, либо может состоятся очень болезненный разгром.

Однако защита «Шахтера» в этот вечер также не была образцом надежности. Один только Гочолеишвили на правом фланге наварил настолько много, что Дибанго фактически самостоятельно уничтожил его в очном противостоянии. На 24 минуте защитник «Кривбасса» обокрал оппонента, после чего выкатил голевой прострел на Хомченовского, а под занавес первого тайма с его передачи на дальней штанге отличился Кожушко и сразу при этом получил травму. Неприятность для хозяев тогда заключалась еще в том, что незадолго до второго гола вратарь Клищук фактически подарил возможность для Бондаренко и Криськива разыграть мяч до пустых ворот.

После такого первого тайма мы могли ждать исключительно продолжения спектакля. И совершенно правильно, потому что заведенный «Кривбасс» постоянно пытался прижимать оппонентов к границам их штрафной, тогда как команда Патрика ван Леувена в привычном для себя губительном стиле плохо вошла в игру во второй половине матча. На этот раз это привело к серьезным, а может и печальным последствиям.

Во-первых, «Шахтер» пропустил третий мяч на 64 минуте по итогу удара головой от Бескоровайного в завершение подачи Задераки с правого фланга во вратарский. А во-вторых «Кривбасс» остался в меньшинстве из-за прямой красной карточки Хомченовского за фол против Назарины уже через несколько минут, но «горняки» этим не воспользовались.

Зато они едва не нажили себе еще больших проблем, ведь сначала за не менее грубый фол против Дибанго был удален Бондаренко, а затем и Чигринский за считанные минуты собрал два предупреждения. Жаль, что времени у хозяев тогда почти не оставалось.

В следующие выходные криворожский «Кривбасс» отправится в гости к киевской «Оболони», а донецкий «Шахтер» посетит ковалевский «Колос».

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Кривбасс» – «Шахтер» - 3:3

Хомченовский, 24, Кожушко, 44, Бескоровайный, 64 – Кащук, 8, Криськив, 18, 42

Хомченовский, 10, Бескоровайный, 32, Кожушко, 33, Понедельник, 87 – Топалов, 35, Чигринский, 90+1

Хомченовский, 73 (грубый фол) – Бондаренко, 84 (грубый фол), Чигринский, 90+5 (второе предупреждение)

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Бескоровайный, Стецьков, Понедельник – Хомченовский, Бизимана (Близниченко, 79), Илич (Приходько, 80) – Лунев (Вакулко, 71), Кожушко (Дебелко, 46), Задерака.

«Шахтер»: Ризнык – Топалов, Матвиенко, Чигринский, Гочолеишвили (Конопля, 90+4) – Степаненко – Кащук (Келси, 63), Криськив (Назарина, 62), Бондаренко, Зубков (Вьюнник, 90+4) – Сикан (Невертон, 89).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

КРИВБАСС - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 32°C