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Чемпионат Украины
Кривбасс
20.08.2023 19:00 – FT 3 : 3
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
20 августа 2023, 21:16 | Обновлено 20 августа 2023, 22:11
7654
119

Драма-феерия. Кривбасс сдержал Шахтер в матче с тремя удалениями

Коллектив Патрика ван Леувена в очередной раз отдал соперникам второй тайм

20 августа 2023, 21:16 | Обновлено 20 августа 2023, 22:11
7654
119
Драма-феерия. Кривбасс сдержал Шахтер в матче с тремя удалениями
ФК Шахтер Донецк

​Действующему чемпиону Украины в этом году еще повезло стартовать сразу с группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, поэтому у донецкого «Шахтера» есть достаточно времени для того, чтобы найти как можно лучшее понимание со своим новым главным тренером Патриком ван Леувеном. Этот эксперимент проходит не без проблем, однако свои две победы в трех стартовых играх команда все же одержала.

Ровно столько же, сколько и соперник «горняков» по отчетной встрече – криворожский «Кривбасс», который под руководством опытного специалиста Юрия Вернидуба многое обещал еще в прошлом сезоне, но именно со старта текущей кампании сумел набрать неплохие обороты за счет побед над луганской «Зарей» и черкасским ЛНЗ. «Шахтеру» стоило обратить на это внимание, ведь первый коллектив также в скором времени будет участвовать в еврокубках от Украины.

Поскольку город Кривой Рог сравнительно неподалеку расположен относительно линии фронта, нужно закладывать в расписание возможность воздушных тревог. На этот раз предостерегающий сигнал раздался еще до стартового свистка арбитра, поэтому начало встречи пришлось отложить на десять минут. Это хорошо, потому что футболисты не успели остыть и сразу начали показывать очень качественный футбол.

Прежде всего, это касалось команды Патрика ван Леувена. Как только не разыгрывал мяч перед чужими владениями «Шахтер», а соперники просто не могли остановить его игроков. Уже на восьмой минуте передачей с правого фланга чужих владений Зубков словно рукой выложил мяч на ногу Кащуку перед пустыми воротами, а тот забил свой первый гол за «горняков» в рамках УПЛ.

Не успело пройти и четверти игрового часа, как Сикан и Криськив обстучались на центральном входе в чужую штрафную, после чего Дмитрий удвоил преимущество собственной команды, а защита «Кривбасса» тем временем была просто шокирована ловкостью нападения оппонентов. А потом еще и Степаненко с отскока в полукруге перед чужими владениями пробил в левую стойку, от чего стало понятно – либо команда Вернидуба соберется, либо может состоятся очень болезненный разгром.

Однако защита «Шахтера» в этот вечер также не была образцом надежности. Один только Гочолеишвили на правом фланге наварил настолько много, что Дибанго фактически самостоятельно уничтожил его в очном противостоянии. На 24 минуте защитник «Кривбасса» обокрал оппонента, после чего выкатил голевой прострел на Хомченовского, а под занавес первого тайма с его передачи на дальней штанге отличился Кожушко и сразу при этом получил травму. Неприятность для хозяев тогда заключалась еще в том, что незадолго до второго гола вратарь Клищук фактически подарил возможность для Бондаренко и Криськива разыграть мяч до пустых ворот.

После такого первого тайма мы могли ждать исключительно продолжения спектакля. И совершенно правильно, потому что заведенный «Кривбасс» постоянно пытался прижимать оппонентов к границам их штрафной, тогда как команда Патрика ван Леувена в привычном для себя губительном стиле плохо вошла в игру во второй половине матча. На этот раз это привело к серьезным, а может и печальным последствиям.

Во-первых, «Шахтер» пропустил третий мяч на 64 минуте по итогу удара головой от Бескоровайного в завершение подачи Задераки с правого фланга во вратарский. А во-вторых «Кривбасс» остался в меньшинстве из-за прямой красной карточки Хомченовского за фол против Назарины уже через несколько минут, но «горняки» этим не воспользовались.

Зато они едва не нажили себе еще больших проблем, ведь сначала за не менее грубый фол против Дибанго был удален Бондаренко, а затем и Чигринский за считанные минуты собрал два предупреждения. Жаль, что времени у хозяев тогда почти не оставалось.

В следующие выходные криворожский «Кривбасс» отправится в гости к киевской «Оболони», а донецкий «Шахтер» посетит ковалевский «Колос».

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Кривбасс» – «Шахтер» - 3:3

Хомченовский, 24, Кожушко, 44, Бескоровайный, 64 – Кащук, 8, Криськив, 18, 42

Хомченовский, 10, Бескоровайный, 32, Кожушко, 33, Понедельник, 87 – Топалов, 35, Чигринский, 90+1

Хомченовский, 73 (грубый фол) – Бондаренко, 84 (грубый фол), Чигринский, 90+5 (второе предупреждение)

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Бескоровайный, Стецьков, Понедельник – Хомченовский, Бизимана (Близниченко, 79), Илич (Приходько, 80) – Лунев (Вакулко, 71), Кожушко (Дебелко, 46), Задерака.

«Шахтер»: Ризнык – Топалов, Матвиенко, Чигринский, Гочолеишвили (Конопля, 90+4) – Степаненко – Кащук (Келси, 63), Криськив (Назарина, 62), Бондаренко, Зубков (Вьюнник, 90+4) – Сикан (Невертон, 89).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

КРИВБАСС - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 32°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 119
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Макс Максов
Ось вам і УПЛ! Таких два матчі...
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+12
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roman75zpr
Респект Вернидубу! И Григорчуку, кстати, тоже. Желаю им на следующий сезон участвовать в еврокубках!
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+11
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Remark
Я только одного не понял - куда после 3:3 пропали красноречивые "фаны" донецкого клуба, которые ги-ги-кали и поливали помойными словами игры и представителей клубов Днепр-1 и Динамо?!? Неужели у них после 3:3 была срочная сходка у их наставника Вити Леона?
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+10
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Болела
Класний матч вийшов. Кривбас дуже достойно виглядав.
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+9
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APL
От цікаво, Бондаренко в своєму условному матчі знову получив червону, тепер по логіці має получити максимальну дискваліфікацію плюс 1 матч який був умовний. Чи наше КДК і тут лазєйку якусь найде
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+9
Darkness1984
Цікавий вечір вийшов) ДК програло, ШД зіграв в нічию.. мені як вболівальнику ДК звісно приємно, що ШД втрачає очки...
Але, в єврокубках з такою грою нашим командам робити нічого, наче забиваєм, а пропускаємо стільки ж.. захист в наших команд якщо бути відвертим, повне дно.. 
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+8
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andre_lui
Цікавий чемпіонат намічається
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+8
FunnyCat_____
Кроты; если я ни на что не намекаю, но там Кучер освободился если что, родной, доморощенный 
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+8
Показать Скрыть 5 ответов
FunnyCat_____
Злой Голубец как дела ? Посмеялся с комментов фанов Динамо ?
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+8
Burevestnik
геніальні рішення для підсилення гри Шахтаря від їхнього тренера: 
дві заміни на 90+4 хв. !!!   
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+6
Показать Скрыть 9 ответов
FunnyCat_____
Злой голубец, так когда мы будем смеяться с комментов фанов ДК, а то пока что все с тебя толком смеются ? Или…. Ты и есть фан ДК?  
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+5
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Олесь Хорунжий
Оххохо. Кривбас - мужики
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+5
AleksDnipro
Браво менеджменту ШД за Чигринського, Назаріна та іже з ними!
А Бондаренко, вибачте за вираз － "д**іл якийсь, у центрі поля". Двічі вже ламає гравців.
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+5
Микола Унгурян
Всі лідери з осічками. Лише якщо дніпрянам та кияни грали в четвер, то ШД мав достатньо часу на підготовку
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+4
zhyr
В топ-чемпіонатах такі тренери, як Григорчук і Вернидуб отримали б шанс потренувати топ-команду. А в нас або серця, або легіонери. Хороші власні тренери непотрібні. Вернидуб ще не провалився з жодним клубом (принаймі від Зорі). Завжди створював боєздатні колективи. Так ні, беруть Кучерів, Михайленків, Михайличенків і т.п. 
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+3
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FunnyCat_____
А где сумка маяковского?
Кроты, вы где , давайте обсудим , вы ж после матча ДК такие говорливые были 
А тут одного Голубуа отдуваться бросили 
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+3
Умник
1 Забарный на всю Украину. Страшно перед Италией и Англией
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+3
Показать Скрыть 7 ответов
Alex196
Недожали .был уверен в победе кривбасса
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+2
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Sheva19
Походу в этом еаррсезоне Украина установит антирекорд и скоро догонит Кипр с Арменией 
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+2
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Fitness.sports
Вельмишановні колеги-динамофани! Будь-ласка, не видаляйте свої коментарі, які ви сьогодні понаписували під прогнозами. Буде дуже весело і потішно перечитати їх після завершення матчу нашого чемпіона з Кривбасом. Посміятися буде з чого!Злой, ты когда будешь писать ответ, помни, что одно поражение лучше, чем две ничьи, смеётся тот же, кто смеётся последний.
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