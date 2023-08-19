В заключительном матче 4-го тура в Кривом Роге на стадионе «Горняк» местный «Кривбасс» будет принимать действующего чемпиона страны «Шахтер». Обе команды в трех стартовых турах не обошлись без потери очков, но донецкий клуб немного впереди – у «Шахтера» 7 очков, а у подопечных Юрия Вернидуба на один турнирный бал меньше.

Кривбасс

Новый чемпионат криворожцы начли с гостевого поражения от «Александрии» 0:1, но затем дважды сумели победить. Сперва они также на чужом поле обыграли «Зарю» со счетом 3:1, а в предыдущем туре уже дома нанесли поражение одному из дебютантов элитного дивизиона черкасскому «ЛНЗ» 2:0.

Следует обратить внимание на то, что в прошедших поединках ворота соперников поражали 5 разных футболистов. Так что угрозы здесь можно ожидать от любого игрока «Кривбасса». Тем более, что многие из них уже достаточно опытные и поиграли на высоком уровне, как в Украине, так и за ее пределами. Есть, конечно, и молодые, такие как Андрей Понедельник или Клим Приходько, однако наставник криворожцев все же больше доверяет место в составе более зрелым футболистам.

Кстати, довольно неплохо смотрятся в игровом ансамбле «Кривбасса» недавние новички-легионеры. Это хорватский полузащитник Хрвое Илич и еще один хавбек из Руанды Джихад Бизимана. В двух победных матчах они выходили на поле с первых минут, хотя и не доиграли их до финального свистка.

А еще после матча с «ЛНЗ» на пресс-конференции Юрий Вернидуб сказал, что его команде «… хотелось бы попасть в еврокубки, но для этого нужно от игры к игре работать, набирать очки». Готовы ли к такому мнению наставника сами футболисты, должен показать матч с одним из ведущих клубов страны.

Шахтер

Если Юрий Вернидуб только мечтает о еврокубках, то «Шахтер» уже не представляет себе начало осени без участия в них, причем в самой престижной Лиге чемпионов. Не за горами очередной старт в групповом турнире, так что надо и набирать очки в чемпионате Украины, и готовиться показать себя в лучших кондициях в матчах с грандами европейского футбола.

Пока у нового главного тренера горняков Патрика ван Леувена это получается с натяжкой. Только фрагментами «Шахтер» демонстрирует добротный и качественный футбол, что сказывается на игре в целом, так и на результате. К примеру, с «Вересом» донецкая команда в итоге два очка потеряла, сыграв вничью 1:1, а в поединке с «Александрией», хотя и удержала минимальное преимущество 2:1, но понервничать своих болельщиков заставила.

Конечно же, сказывается на действиях чемпиона отсутствие по разным причинам нескольких ведущих игроков. Вратаря Анатолия Трубина недавно продали в португальскую «Бенфику», Тарас Степаненко и Георгий Судаков находились на больничном, а Ярослав Ракицкий, Виктор Корниенко и Артем Бондаренко пропускали игры из-за дисквалификации. Вполне возможно, что кто-то из них (понятно, что не считая Трубина) появятся уже в матче с «Кривбассом».

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге команды провели между собой 44 поединка. Из них 32 раза выигрывал «Шахтер», 6 побед у «Кривбасса» и еще 7 матчей завершились вничью. Разница голов 84-22. Вот и в прошлом сезоне дончане дважды добивались успеха. В первом круге в Киеве на НСК «Олимпийский» 1:0 (автором забитого мяча стал Артем Бондаренко), а в Кривом Роге 3:0 (здесь забивали Георгий Судаков, Келси и Марьян Швед).

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Задерака, Илич, Бизимана, Лунев, Хомченовский, Кожушко

«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Матвиенко, Чигринский, Топалов, Крыськив, Назарина, Очеретько, Зубков, Сикан, Траоре

Прогноз на противостояние:

То, что «Кривбасс» постарается дать настоящий бой «Шахтеру», сомневаться не приходится. С большой долей вероятности можно предположить, что игра будет равной. И все же сделаем прогноз, что за счет опыта и мастерства гости добьются победы с преимуществом в один мяч 2:1.

20 августа, воскресенье