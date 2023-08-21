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20.08.2023 19:00 – FT 3 : 3
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Украина. Премьер лига
21 августа 2023, 02:30 | Обновлено 21 августа 2023, 02:50
325
1

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Судья должен знать: футбол – это контактный вид спорта»

Главный тренер «Шахтера» дал комментарий после матча с «Кривбассом»

21 августа 2023, 02:30 | Обновлено 21 августа 2023, 02:50
325
1
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Судья должен знать: футбол – это контактный вид спорта»
ФК Шахтер Донецк. Патрик ван Леувен

Главный тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен после матча с «Кривбассом» (3:3) рассказал:

– Как вы считаете, была ли вторая красная карточка? И что можете сказать по судейству в целом?

– Что касается красных карт, судья расценил ситуации на поле как грубые подкаты, и он прав. Я считаю это его решение корректным по VAR. Что касается изъятия Чигринского, то я считаю, что одной из двух желтых карточек не было. В целом хочу сказать, что рефери должны учитывать, что футбол – это контактный вид спорта, а не слушать крики. И, по-моему, лишний шум создавали не фолы, а игроки, которые теряли контроль над мячом.

– Что можете сказать об игре и как оцените Кривбасс?

– Мы сегодня должны были выигрывать с большой разницей мячей, но не реализовали слишком много моментов в атаке, чем дали уверенность сопернику, забившему три гола из трех моментов.

– Изменился ли «Кривбасс» по сравнению с прошлым сезоном?

– Простите, очень тяжело ответить на этот вопрос. Я сейчас работаю в новой команде и смотрю на это с другого ракурса и опираясь на другую часть сезона.

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Данило Бескоровайный (Кривбасс).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Кривбасс).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Хомченовский (Кривбасс).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Кащук (Шахтер Донецк).
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Источник ФК Шахтер Донецк
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Viktor Shuper
точно. якщо футболіст Шахти грубо порушив правила, то давати жовту або червону не можна. поганий суддя 
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