Патрик ван ЛЕУВЕН: «Судья должен знать: футбол – это контактный вид спорта»

Главный тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен после матча с «Кривбассом» (3:3) рассказал:

– Как вы считаете, была ли вторая красная карточка? И что можете сказать по судейству в целом?

– Что касается красных карт, судья расценил ситуации на поле как грубые подкаты, и он прав. Я считаю это его решение корректным по VAR. Что касается изъятия Чигринского, то я считаю, что одной из двух желтых карточек не было. В целом хочу сказать, что рефери должны учитывать, что футбол – это контактный вид спорта, а не слушать крики. И, по-моему, лишний шум создавали не фолы, а игроки, которые теряли контроль над мячом.

– Что можете сказать об игре и как оцените Кривбасс?

– Мы сегодня должны были выигрывать с большой разницей мячей, но не реализовали слишком много моментов в атаке, чем дали уверенность сопернику, забившему три гола из трех моментов.

– Изменился ли «Кривбасс» по сравнению с прошлым сезоном?

– Простите, очень тяжело ответить на этот вопрос. Я сейчас работаю в новой команде и смотрю на это с другого ракурса и опираясь на другую часть сезона.