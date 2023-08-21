Патрик ван ЛЕУВЕН: «Судья должен знать: футбол – это контактный вид спорта»
Главный тренер «Шахтера» дал комментарий после матча с «Кривбассом»
Главный тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен после матча с «Кривбассом» (3:3) рассказал:
– Как вы считаете, была ли вторая красная карточка? И что можете сказать по судейству в целом?
– Что касается красных карт, судья расценил ситуации на поле как грубые подкаты, и он прав. Я считаю это его решение корректным по VAR. Что касается изъятия Чигринского, то я считаю, что одной из двух желтых карточек не было. В целом хочу сказать, что рефери должны учитывать, что футбол – это контактный вид спорта, а не слушать крики. И, по-моему, лишний шум создавали не фолы, а игроки, которые теряли контроль над мячом.
– Что можете сказать об игре и как оцените Кривбасс?
– Мы сегодня должны были выигрывать с большой разницей мячей, но не реализовали слишком много моментов в атаке, чем дали уверенность сопернику, забившему три гола из трех моментов.
– Изменился ли «Кривбасс» по сравнению с прошлым сезоном?
– Простите, очень тяжело ответить на этот вопрос. Я сейчас работаю в новой команде и смотрю на это с другого ракурса и опираясь на другую часть сезона.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Финальную точку поставил с пенальти Лукас Пакета на 90+5 минуте
«Интер Майами» вышел вперед на 23-й минуте финала Кубка лиг с «Нэшвиллом»