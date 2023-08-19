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Кривбасс
20.08.2023 19:00 - : -
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 22:21 | Обновлено 19 августа 2023, 22:25
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Кривбасс – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги

19 августа 2023, 22:21 | Обновлено 19 августа 2023, 22:25
100
0
Кривбасс – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 20-го августа, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Кривом Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 19:00.

Действующие чемпионы Украины постепенно привыкают к работе под руководством Патрика ван Леувена и для них это очень хороший сигнал перед предстоящим стартом Лиги чемпионов УЕФА. С другой стороны, конкуренты не дремлют, поэтому первая же осечка «горняков» в виде ничьей против «Вереса» (1:1) была использована всеми, кто к этому стремился. «Кривбас» в то же самое время начал с поражения от «Александрии» (0:1), но потом обыграл «Зарю» (3:1) и ЛНЗ (2:0), поэтому представляет серьезную угрозу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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