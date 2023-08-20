20.08.2023 19:00 – FT 3 : 3
Украина. Премьер лига20 августа 2023, 22:11 | Обновлено 20 августа 2023, 22:13
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9
Кривбасс – Шахтер – 3:3. Снова осечка фаворита. Видео голов и обзор матча
Команды выдали феерический матч
20 августа 2023, 22:11 | Обновлено 20 августа 2023, 22:13
1375
9
Криворожский «Кривбасс» и донецкий «Шахтер» закрывали воскресенье своим глазным противостоянием. «Горняки» могли в счете победы оторваться от сегодняшних неудачников «Днепра-1» и «Динамо» и догнать в турнирной таблице «Рух».
Но не так вышло. «Кривбасс» ожидаемо дал бой и со счетов 0:2, 1:3 смог свести матч к ничьей.
Кривбасс – Шахтер – 3:3. Видео голов и обзор матча.
Голы: Хомченовский, 24, Кожушко, 44, Бескоровайный, 64 – Кащук, 8, Криськив, 18, 42
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Данило Бескоровайный (Кривбасс).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Кривбасс).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Хомченовский (Кривбасс).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Кащук (Шахтер Донецк).
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Динамо отдыхает в это время
грузин в захисті саме оте дно.