Кривбасс – Шахтер – 3:3. Снова осечка фаворита. Видео голов и обзор матча

Криворожский «Кривбасс» и донецкий «Шахтер» закрывали воскресенье своим глазным противостоянием. «Горняки» могли в счете победы оторваться от сегодняшних неудачников «Днепра-1» и «Динамо» и догнать в турнирной таблице «Рух».

Но не так вышло. «Кривбасс» ожидаемо дал бой и со счетов 0:2, 1:3 смог свести матч к ничьей.

Кривбасс – Шахтер – 3:3. Видео голов и обзор матча.

Голы: Хомченовский, 24, Кожушко, 44, Бескоровайный, 64 – Кащук, 8, Криськив, 18, 42