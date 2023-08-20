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Чемпионат Украины
Кривбасс
20.08.2023 19:00 – FT 3 : 3
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
20 августа 2023, 22:11 | Обновлено 20 августа 2023, 22:13
1375
9

Кривбасс – Шахтер – 3:3. Снова осечка фаворита. Видео голов и обзор матча

Команды выдали феерический матч

20 августа 2023, 22:11 | Обновлено 20 августа 2023, 22:13
1375
9
Кривбасс – Шахтер – 3:3. Снова осечка фаворита. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Криворожский «Кривбасс» и донецкий «Шахтер» закрывали воскресенье своим глазным противостоянием. «Горняки» могли в счете победы оторваться от сегодняшних неудачников «Днепра-1» и «Динамо» и догнать в турнирной таблице «Рух».

Но не так вышло. «Кривбасс» ожидаемо дал бой и со счетов 0:2, 1:3 смог свести матч к ничьей.

Кривбасс – Шахтер – 3:3. Видео голов и обзор матча.

Голы: Хомченовский, 24, Кожушко, 44, Бескоровайный, 64 – Кащук, 8, Криськив, 18, 42

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Данило Бескоровайный (Кривбасс).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Кривбасс).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Хомченовский (Кривбасс).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Кащук (Шахтер Донецк).
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Источник Sport.ua
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Fitness.sports
5 тур конфетка увидим оборону Колоса, Колос-Шахтер
Динамо отдыхает в это время 
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+2
Микола Унгурян
Різник не воротар рівня ШД, навіть як резервний. 
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Burevestnik
два голи Шахтьор пропустив дякуючи своєму грузину.
грузин в захисті саме оте дно.     
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