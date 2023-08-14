Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией
Команда Патрика ван Леувена снова едва не стала жертвой медленного футбола после перерыва
Почти две недели назад «Шахтер» провел предыдущий матч украинского первенства, неожиданно потеряв очки в противостоянии с «Вересом». Затем у «горняков» был товарищеский поединок с «Тоттенхэмом», который стал последним в карьере Андрея Пятова. В 3-м туре УПЛ календарь свел донецкий клуб с неудобным соперником. В прошлом чемпионате «горняки» так и не сумели обыграть «Александрию»: соперники дважды сыграли вничью. Отметим появление в стартовом составе «Шахтера» Дмитрия Чигринского, который не играл в УПЛ с 2016 года. Александрийцы уверенно начали новый чемпионат: команда Руслана Ротаня с минимальным счетом обыграла «Кривбасс» и «Металлист 1925».
Первый острый момент в матче состоялся уже на 3-й минуте. Крыськив бил с острого угла, и Шевченко сыграл надежно в этом эпизоде. «Горняки» продолжили активно играть в атаку, быстро добившись успеха. Гочолеишвили с правого фланга навесил на дальнюю штангу точно на голову Сикану, который пробил в противоход голкиперу.
Александрийцы, пропустив быстрый гол, заиграли более агрессивно. Они начали больше контролировать мяч, прессингуя футболистов «Шахтера». Подопечные ван Леувена были не против такого развития событий, грамотно обороняясь и перекрывая свободные зоны на своей половине поля. При этом «горняки» при малейшей возможности выбегали в контратаки. Первая угроза воротам донецкого клуба была зафиксирована после навеса со штрафного, когда после удара Кулакова мяч пролетел рядом со штангой.
В середине первого тайма «горняки» снова завладели преимуществом, которое привело к еще одному результативному удару. Гочолеишвили перехватил мяч после поперечной передачи Логинова на половине поля «Александрии» и сделал навес, который точным ударом головой замкнул Траоре. И снова ситуация повторилась. «Горняки» отдали территорию соперникам, выжидая моменты для проведения быстрых контратак. А у александрийцев конструктивная игра особо не клеилась, хоть в некоторых моментах активный прессинг «желто-черных» и доставлял дискомфорт игрокам оборонительной линии «Шахтера».
В начале второго тайма гости продолжили активно идти в прессинг. Команды обменивались позиционными атаками, причем у «Шахтера» они выглядели более перспективными. И все же, александрийцы вскоре после возобновления игры сумели отквитать один гол. Шулянский навесил от левого угла штрафной, и сыгравший на опережение Скорко головой переправил мяч в ворота.
На волне успеха гости завладели территориальным преимуществом, усилив давление на штрафную донецкого клуба. Моментов у ворот «Шахтера» долгое время не возникало, но а конце поединка александрийцы едва не вырвали ничью. После навеса Калитвинцева Смирный головой бил под перекладину, и Ризнык выручил свою команду. Перед финальным свистком поставить точку в матче мог Келси, который с острого угла не пробил Шевченко.
«Шахтер» одержал непростую победу и в следующем туре сыграет гостевой поединок против «Кривбасса». Александрия в будущую пятницу встретится с «Зарей».
Украинская Премьер-лига. 3-й тур.
«Шахтер» – «Александрия» - 2:1
Сикан, 7, Траоре, 31 – Скорко, 60
Вьюнник, 70, Матвиенко, 85 – Копына, 45, Скорко, 66, Калитвинцев, 87, Мартынюк, 90+2
«Шахтер»: Ризнык – Топалов, Матвиенко, Чигринский (Козик, 74), Гочолеишвили – Назарина, Очеретько – Сикан (Вьюнник, 46), Криськив (Кастилло, 89), Зубков (Невертон, 82) – Траоре (Келси, 46).
«Александрия»: Шевченко – Копына (Мартынюк, 81), Логинов, Бабогло, Смирный – Ващенко (Погорелый, 82) – Шулянский (Джевани, 72), Калюжный (Скорко, 46), Плакса (Ковалец, 62), Калитвинцев – Кулаков.
Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).
Стадион: «Левый берег» (Киев).
Удары (в створ): 13 (6) – 11 (5)
Угловые: 6 – 5
Оффсайды: 2 – 2.
ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 30°C
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