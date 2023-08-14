Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией

Почти две недели назад «Шахтер» провел предыдущий матч украинского первенства, неожиданно потеряв очки в противостоянии с «Вересом». Затем у «горняков» был товарищеский поединок с «Тоттенхэмом», который стал последним в карьере Андрея Пятова. В 3-м туре УПЛ календарь свел донецкий клуб с неудобным соперником. В прошлом чемпионате «горняки» так и не сумели обыграть «Александрию»: соперники дважды сыграли вничью. Отметим появление в стартовом составе «Шахтера» Дмитрия Чигринского, который не играл в УПЛ с 2016 года. Александрийцы уверенно начали новый чемпионат: команда Руслана Ротаня с минимальным счетом обыграла «Кривбасс» и «Металлист 1925».

Первый острый момент в матче состоялся уже на 3-й минуте. Крыськив бил с острого угла, и Шевченко сыграл надежно в этом эпизоде. «Горняки» продолжили активно играть в атаку, быстро добившись успеха. Гочолеишвили с правого фланга навесил на дальнюю штангу точно на голову Сикану, который пробил в противоход голкиперу.

Александрийцы, пропустив быстрый гол, заиграли более агрессивно. Они начали больше контролировать мяч, прессингуя футболистов «Шахтера». Подопечные ван Леувена были не против такого развития событий, грамотно обороняясь и перекрывая свободные зоны на своей половине поля. При этом «горняки» при малейшей возможности выбегали в контратаки. Первая угроза воротам донецкого клуба была зафиксирована после навеса со штрафного, когда после удара Кулакова мяч пролетел рядом со штангой.

В середине первого тайма «горняки» снова завладели преимуществом, которое привело к еще одному результативному удару. Гочолеишвили перехватил мяч после поперечной передачи Логинова на половине поля «Александрии» и сделал навес, который точным ударом головой замкнул Траоре. И снова ситуация повторилась. «Горняки» отдали территорию соперникам, выжидая моменты для проведения быстрых контратак. А у александрийцев конструктивная игра особо не клеилась, хоть в некоторых моментах активный прессинг «желто-черных» и доставлял дискомфорт игрокам оборонительной линии «Шахтера».

В начале второго тайма гости продолжили активно идти в прессинг. Команды обменивались позиционными атаками, причем у «Шахтера» они выглядели более перспективными. И все же, александрийцы вскоре после возобновления игры сумели отквитать один гол. Шулянский навесил от левого угла штрафной, и сыгравший на опережение Скорко головой переправил мяч в ворота.

На волне успеха гости завладели территориальным преимуществом, усилив давление на штрафную донецкого клуба. Моментов у ворот «Шахтера» долгое время не возникало, но а конце поединка александрийцы едва не вырвали ничью. После навеса Калитвинцева Смирный головой бил под перекладину, и Ризнык выручил свою команду. Перед финальным свистком поставить точку в матче мог Келси, который с острого угла не пробил Шевченко.

«Шахтер» одержал непростую победу и в следующем туре сыграет гостевой поединок против «Кривбасса». Александрия в будущую пятницу встретится с «Зарей».

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Шахтер» – «Александрия» - 2:1

Сикан, 7, Траоре, 31 – Скорко, 60

Вьюнник, 70, Матвиенко, 85 – Копына, 45, Скорко, 66, Калитвинцев, 87, Мартынюк, 90+2

«Шахтер»: Ризнык – Топалов, Матвиенко, Чигринский (Козик, 74), Гочолеишвили – Назарина, Очеретько – Сикан (Вьюнник, 46), Криськив (Кастилло, 89), Зубков (Невертон, 82) – Траоре (Келси, 46).

«Александрия»: Шевченко – Копына (Мартынюк, 81), Логинов, Бабогло, Смирный – Ващенко (Погорелый, 82) – Шулянский (Джевани, 72), Калюжный (Скорко, 46), Плакса (Ковалец, 62), Калитвинцев – Кулаков.

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

Удары (в створ): 13 (6) – 11 (5)

Угловые: 6 – 5

Оффсайды: 2 – 2.

ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 30°C