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Шахтер Донецк
14.08.2023 17:00 – FT 2 : 1
Александрия
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Чемпионат Украины
14 августа 2023, 19:02 | Обновлено 14 августа 2023, 19:19
2089
14

Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией

Команда Патрика ван Леувена снова едва не стала жертвой медленного футбола после перерыва

14 августа 2023, 19:02 | Обновлено 14 августа 2023, 19:19
2089
14
Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией
ФК Шахтер Донецк

Почти две недели назад «Шахтер» провел предыдущий матч украинского первенства, неожиданно потеряв очки в противостоянии с «Вересом». Затем у «горняков» был товарищеский поединок с «Тоттенхэмом», который стал последним в карьере Андрея Пятова. В 3-м туре УПЛ календарь свел донецкий клуб с неудобным соперником. В прошлом чемпионате «горняки» так и не сумели обыграть «Александрию»: соперники дважды сыграли вничью. Отметим появление в стартовом составе «Шахтера» Дмитрия Чигринского, который не играл в УПЛ с 2016 года. Александрийцы уверенно начали новый чемпионат: команда Руслана Ротаня с минимальным счетом обыграла «Кривбасс» и «Металлист 1925».

Первый острый момент в матче состоялся уже на 3-й минуте. Крыськив бил с острого угла, и Шевченко сыграл надежно в этом эпизоде. «Горняки» продолжили активно играть в атаку, быстро добившись успеха. Гочолеишвили с правого фланга навесил на дальнюю штангу точно на голову Сикану, который пробил в противоход голкиперу.

Александрийцы, пропустив быстрый гол, заиграли более агрессивно. Они начали больше контролировать мяч, прессингуя футболистов «Шахтера». Подопечные ван Леувена были не против такого развития событий, грамотно обороняясь и перекрывая свободные зоны на своей половине поля. При этом «горняки» при малейшей возможности выбегали в контратаки. Первая угроза воротам донецкого клуба была зафиксирована после навеса со штрафного, когда после удара Кулакова мяч пролетел рядом со штангой.

В середине первого тайма «горняки» снова завладели преимуществом, которое привело к еще одному результативному удару. Гочолеишвили перехватил мяч после поперечной передачи Логинова на половине поля «Александрии» и сделал навес, который точным ударом головой замкнул Траоре. И снова ситуация повторилась. «Горняки» отдали территорию соперникам, выжидая моменты для проведения быстрых контратак. А у александрийцев конструктивная игра особо не клеилась, хоть в некоторых моментах активный прессинг «желто-черных» и доставлял дискомфорт игрокам оборонительной линии «Шахтера».

В начале второго тайма гости продолжили активно идти в прессинг. Команды обменивались позиционными атаками, причем у «Шахтера» они выглядели более перспективными. И все же, александрийцы вскоре после возобновления игры сумели отквитать один гол. Шулянский навесил от левого угла штрафной, и сыгравший на опережение Скорко головой переправил мяч в ворота.

На волне успеха гости завладели территориальным преимуществом, усилив давление на штрафную донецкого клуба. Моментов у ворот «Шахтера» долгое время не возникало, но а конце поединка александрийцы едва не вырвали ничью. После навеса Калитвинцева Смирный головой бил под перекладину, и Ризнык выручил свою команду. Перед финальным свистком поставить точку в матче мог Келси, который с острого угла не пробил Шевченко.

«Шахтер» одержал непростую победу и в следующем туре сыграет гостевой поединок против «Кривбасса». Александрия в будущую пятницу встретится с «Зарей».

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Шахтер» – «Александрия» - 2:1

Сикан, 7, Траоре, 31 – Скорко, 60

Вьюнник, 70, Матвиенко, 85 – Копына, 45, Скорко, 66, Калитвинцев, 87, Мартынюк, 90+2

«Шахтер»: Ризнык – Топалов, Матвиенко, Чигринский (Козик, 74), Гочолеишвили – Назарина, Очеретько – Сикан (Вьюнник, 46), Криськив (Кастилло, 89), Зубков (Невертон, 82) – Траоре (Келси, 46).

«Александрия»: Шевченко – Копына (Мартынюк, 81), Логинов, Бабогло, Смирный – Ващенко (Погорелый, 82) – Шулянский (Джевани, 72), Калюжный (Скорко, 46), Плакса (Ковалец, 62), Калитвинцев – Кулаков.

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

Удары (в створ): 13 (6) – 11 (5)
Угловые: 6 – 5
Оффсайды: 2 – 2.

ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 30°C

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Шахтер - Александрия отчеты
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Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 14
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mov4uk
Дуже слабкий Шахтар!!! Де подівся контроль м'яча, удари по воротах..одні лише закидання м'яча вперед і все!!! 
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
Віктор Коробка
Важкувато виглядає Шахтар у других таймах. 
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+6
Viktor Shuper
Олександрія дуже непогано в цілому провела гру, абсолютно нічим не гірша Шахти. а в другому таймі однозначно грала краще Шахти
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+4
Fitness.sports
Статистика матча - равные команды.
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+3
VitosKH
Повезло.Козик,Очеретько,Назарина,Топалов
просто жах.Ждем 6 игроков основы
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+3
Viktor Shuper
Шахта відскочила. нічия запросто могла бути, в самому кінці Різник дивом врятував. з такою грою в Лізі Чемпіонів буде повна тринда. рекорди будуть биті 
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+2
Remark
По чеснаку, то 2-2 должен был быть итог. Но как говорил один "великий" политик - маємо те що маємо.
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+1
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Злий Глобинець
Хороший як для УПЛ, конкурентний матч. Особливо в другому таймі. Залишається лише подякувати Олександрії за те, що зуміли нав'язати боротьбу чемпіону. Побільше б таких матчів, то і в Лізі Чемпіонів можна на щось сподіватись.
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+1
Xvalenok03
Спорт. Юа спрогнозировал победу шахты 2-1.
Наверное что-то знали. 
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0
wojsergivan
Не шахтер, а судья для шахтера удержал и это будет в каждой игре
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-2
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😸
Немає що коментувати, це жах і все. Пака кроти, шампіньони ху..ві
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-4
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