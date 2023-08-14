Шахтер Донецк

В понедельник, 14-го августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и «Александрия». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 17:00.

Действующие чемпионы Украины уже успели потерять очки впервые в текущем сезоне, когда поспешили сыграть вничью против ровенского «Вереса» (1:1) ради последующего товарищеского матча против лондонского «Тоттенхэма». Часть конкурентов в борьбе за «золотые» медали этим воспользовалась, часть – нет, а такие команды, как «Александрия», просто параллельным ходом укрепляли свои позиции в турнирной таблице на старте сезона. Футболисты Руслана Ротаня выиграли дважды по 1:0 у «Кривбасса» и «Металлиста 1925», но сдается нам, что в этот раз одним голом на две команды не удастся ограничиться.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.