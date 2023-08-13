В 3-м туре в Киевской области на стадионе «Левый берег» встретятся две команды, которые на данный момент находятся в группе лидеров украинской Премьер-Лиги. Причем клуб из Александрии имеет на два очка больше, чем у действующего чемпиона страны.

Шахтер

Новый сезон горняки начали с победы над харьковским «Металлистом 1925» 2:1, но затем неожиданно потеряли два очка в поединке с «Вересом» 1:1. Причем целый тайм «Шахтер» играл в меньшинстве после удаления Бондаренко. Кстати, Артем получил дисквалификацию на 2 предстоящих поединка. По той же причине не смогут сыграть против «Александрии» Ярослав Ракицкий и Виктор Корниенко.

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Хотим еще обратить внимание и на то, что в первых двух турах ворота чемпионов защищал Дмитрий Ризнык, так как Анатолий Трубин по разным причинам на поле не выходил. А уже после игры с «Вересом» стало известно, что основной голкипер команды последних нескольких сезонов подписал контракт с португальской «Бенфикой». Теперь болельщикам донецкого клуба надо привыкать видеть команду без Трубина.

Вполне возможно, что в матче с «Александрией» мы снова увидим в составе горняков Дмитрия Чигринского. Он появился в «Шахтере» после того, как в поединке первого тура получил тяжелую травму Валерий Бондарь. Понятно, что Дмитрий очень опытный футболист, но даже ему необходимо некоторое время на адаптацию. А с учетом того, что в межсезонье ушел из коллектива еще один защитник Богдан Михайличенко, плюс два дисквалифицированных, у Патрика ван Леувена наверняка есть проблема с обороной.

И еще. Интересно, что в качестве домашней арены на ближайший матч «Шахтер» выбрал стадион «Левый берег» в Киевской области, где он уже играл с «Металлистом 1925», но будучи номинальным гостем. По всей видимости, здесь горняки чувствовали себя достаточно комфортно, да и к тому же добились положительного результата. Посмотрим дальше, это разовое решение или чемпион еще планирует на нем проводить матчи Премьер-Лиги.

Александрия

Для подопечных Руслана Ротаня старт нового чемпионата получился достаточно удачным. С одинаковым счетом 1:0 «Александрия» поочередно обыграла «Кривбасс» и «Металлист 1925». Причем оба раза победные голы забивал атакующий полузащитник Артем Шулянский. Кстати, за весь предыдущий сезон он забил всего лишь один мяч, когда в первом круге поразил ворота «Динамо» уже в компенсированное арбитром время при счете 0:3. А здесь принес команде сразу 6 очков.

Вообще, если взглянуть на состав «Александрии» конца минувшего чемпионата и нынешний, то в нем произошли некоторые изменения. Нет больше в команде Максима Третьякова, Сергея Рыбалки и Эмиля Мустафаева, продолжает восстанавливаться после травмы Кирилл Ковалец. Зато добавились уже достаточно зрелые футболисты Иван Калюжный (он вернулся в александрийский коллектив после некоторого отсутствия) и Евгений Смирный, а также молодые Родион Плакса, Владислав Погорелый, Денис Шостак.

А на прошедшей неделе в «Александрии» появился еще один новичок. Это легионер из Эквадора защитник Хосе Эрнандес. В декабре ему исполнится 27 лет и, в основном, он выступал у себя на родине за разные клубы.

Статистика матчей

28 раз команды встречались на уровне украинской Премьер-Лиги. 19 побед добился «Шахтер», трижды выигрывала «Александрия» и еще 6 матчей завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 51-26. В минувшем сезоне в первом круге хозяевами поля на «Арене-Львов» были горняки. Поединок не выявил победителя – ничья 2:2. Голы забили у «Шахтера» Михайличенко и Мудрик, а у соперников Цуриков и Демченко. И во втором круге на александрийском стадионе «Ника» снова была ничья, но уже 1:1. Здесь отличились у хозяев Михайленко, а у гостей Келси.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Матвиенко, Чигринский, Топалов, Крыськив, Назарина, Кащук, Педриньо, Зубков, Траоре

«Александрия»: Шевченко, Копина, Логинов, Бабогло, Плакса, Сигеев, Смирный, Беляев, Калитвинцев, Шулянский, Кулаков

Прогноз на противостояние:

Понятно, что фаворитом этого противостояния будет «Шахтер», но добиться успеха ему будет сложно. И все же предположим, что горняки выиграют, но с минимальным преимуществом 2:1.

14 августа, понедельник