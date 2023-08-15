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Шахтер Донецк
14.08.2023 17:00 – FT 2 : 1
Александрия
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Украина. Премьер лига
15 августа 2023, 09:23 |
297
1

Патрик ван ЛЕУВЕН: Во 2-м тайме мы потеряли в организации игры. Было жарко

Главный тренер донецкого «Шахтера» – о победе над «Александрией»

15 августа 2023, 09:23 |
297
1
Патрик ван ЛЕУВЕН: Во 2-м тайме мы потеряли в организации игры. Было жарко
Instagram. Патрик ван Леувен

14 августа состоялся матч 3-го тура УПЛ 2023/34 между клубами «Шахтер» и «Александрия». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу донецкой команды.

После завершения встреча наставник «горняков» Патрик ван Леувен провел пресс-конференцию:

– Мистер, каким будет ваш анализ матча?

– Считаю, мы хорошо начали игру, агрессивно действовали в атаке. Голевых шансов было много, забили два хороших мяча через правый фланг – две качественные подачи от Гио, после которых Сикан забил первый гол, а второй – Траоре. И кроме этого, было много моментов, где могли забивать третий и четвертый голы еще до перерыва. Во втором тайме мы потеряли в организации игры, особенно в обороне, чего вообще не должно быть. И это дало немало вариантов «Александрии». Дима Ризнык несколько раз хорошо помогал команде, чтобы удержать счет 2:1 до конца матча.

– Вы вспомнили, что оба гола состоялись с помощью ассистов Гочолеишвили. Как оцените действия Георгия сегодня и можно ли сказать, что эти голы именно его заслуга?

– Насчет Гио могу сказать, что он хорошо нашел свои моменты в этих двух атаках: в первой получил пас от Зубкова, с которым они прекрасно взаимодействуют на фланге, а Сикан хорошо отреагировал на подачу, а во втором случае Лассина выиграл борьбу в центре штрафной и забил. Это две хорошие атаки, но после этого команда несколько снизила темп.

– Почему так произошло?

– Возможно, слишком жарко было для футболистов на поле. Конечно, мне тоже очень жарко, а это уже на два часа позже, и, наверное, это не помогало игрокам. Но это не должно быть ответом на второй тайм, потому что соперник тоже устал.

– Перед началом второго тайма вы заменили двух авторов голов: Сикана на Вьюника и Траоре на Келси. Что должны были внести два новых игрока?

– У Лассины была небольшая травма в течение этой тренировочной недели, и перед началом матча мы ему говорили, чтобы он сообщил нам, когда станет тяжело, чтобы им не рисковать. Это была первая замена. А второй заменой я хотел увидеть несколько иную игру на левом фланге, потому заменил Сикана в перерыве.

– На 60-й минуте «Александрия» отыграла один мяч. Можно ли было избежать этого гола?

– Да, конечно, этот фланг не должен был так играть, должно быть больше агрессивности от нашего футболиста, что ближе к нашим воротам и нашему штрафному.

– Какие основные выводы будут сделаны после этого матча?

– Мне не нравится, что во втором тайме упал уровень нашей организации и наш стиль игры с мячом. И то же касается обороны. Поэтому на этом будем акцентировать внимание в ближайшую неделю.

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Патрик ван Леувен Шахтер Донецк Александрия Шахтер - Александрия пресс-конференция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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Alex196
Плохо подготовлена команда.Можно представить что с ними будут делать.в Лиге чемпионов 
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