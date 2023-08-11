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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала 26-летнего эквадорского защитника
Украина. Премьер лига
11 августа 2023, 08:33 |
342
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала 26-летнего эквадорского защитника

Контракт Хосе Эрнандеса рассчитан на 1 сезон

11 августа 2023, 08:33 |
342
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала 26-летнего эквадорского защитника
ФК Александрия. Хосе Эрнандес

Украинский футбольный клуб «Александрия» официально объявил об аренде 26-летнего эквадорского защитника Хосе Эрнандеса у «Эмелека».

Контракт рассчитан на 1 сезон. В соглашении включена опция выкупа.

С января 2023 года Эрнандес на правах аренды выступал за «Гуаласео» (14 матчей без результативных действий).

«Александрия» в таблице УПЛ 2023/2024 после двух туров занимает 3-е место, имея 6 очков из шести возможных.

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Хосе Эрнандес Александрия трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Источник ФК Александрия
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