Вторая победа подряд. Кривбасс выиграл у ЛНЗ

Криворожский «Кривбасс» и черкасский ЛНЗ впервые встретились друг с другом на профессиональном уровне. Игроки обеих команд к очному противостоянию подошли в хорошем настроении, поскольку добились побед в матчах второго тура. Подопечные Юрия Вернидуба в выездном матче обыграли луганскую «Зарю», а команда Александра Ковпака также в гостях праздновала победу над «Минаем».

Стартовый состав «Кривбасса» на матч против ЛНЗ был идентичным победному поединку против «Зари». У черкасской команды в «основе» произошло только одно изменение: на правом фланге атаки Наумец заменил Шестакова.

Футболисты вышли на поле, прозвучал гимн Украины, а через несколько минут завыла сирена – началась воздушная тревога, начало матча отложили. Стартовый свисток главного арбитра Александра Каленова, проводившего дебютный матч в УПЛ, прозвучал на 48 минут позже запланированного времени.

Команды активно начали матч. ЛНЗ действовал в своем стиле: использовал много коротких и средних передач, за счет чего дольше владел мячом. Однако в завершающей стадии построения атак подопечные Ковпака грешили неточными пасами. Игроки «Кривбаса» были более стремительными в игре в нападении, но их также подводила точность в передачах. Подопечные Вернидуба также старались играть в комбинационный футбол, благодаря чему игра хорошо смотрелась.

ФК «Кривбасс»

Более получаса игрового времени голевых моментов на поле не было. Футболисты старались, но создать действительно опасный момент им не удавалось. За этот отрезок матча можно выделить неточный удар Хомченовского из пределов штрафной площадки, удар Прядуна примерно с 17-18 метров, с которым справился голкипер «Кривбасса» Клищук. Также запомнились действия Кожушко в непосредственной близости от ворот соперника. Форвард принял мяч в штрафной площадке, развернулся и пробил по воротам между двух защитников, но вратарь Пеньков правильно выбрал позицию и забрал мяч в руки.

На 36-й минуте ЛНЗ создал свой единственный голевой момент в первой половине встречи. Савин после навеса на дальнюю штангу пробил головой, но Клищук выручил свою команду.

В ответной атаке уже «Кривбасс» мог забить, но Пеньков перевел на угловой мяч, который летел ему «за шиворот». Розыгрыш этого углового принес успех команде Вернидуба. После навеса Стецьков головой сбросил мяч на Бескоровайного, который из пределов вратарской площадки попал в ближний угол ворот. Через минуту после гола Базимана по центру ворвался в штрафную площадку и мощно пробил – мяч полетел мимо ворот.

Второй тайм проходил в том же ключе, что и первая половина встречи. Команды действовали на встречных курсах и поочередно угрожали воротам друг друга. Опасно было у ворот «Кривбасса»после удара Пасича – мяч попал в защитника, изменил траекторию и полетел под перекладину. Клищук в прыжке выручил свою команду. Через пять минут вратарь ЛНЗ Пеньков вовремя сократил угол обстрела и не позволил Кожушко увеличить преимущество «Кривбасса». Форвард убежал от Муравского и находился на расстоянии около 8-10 метров до ворот. Затем воротам хозяев поля снова угрожал Пасич, который после навеса со штрафного пробил головой – мяч пролетел над перекладиной. В течение трех минут, с 70-й по 72-ю, Пеньков дважды спас ЛНЗ от пропущенных голов, а также Стецьков не попал в ворота с двух метров.

ФК «Кривбасс»

Развязка в матче наступила на 83-й минуте. Хомченовский с левого фланга навесил в штрафную, а Задерака головой из близкого расстояния пробил под перекладину!

После пропущенного гола игроки ЛНЗ не опустили руки, не сбились на банальные навесы и старались атаковать в своем стиле. На последних минутах у подопечных Ковпака было два хороших момента. Пасич с близкого расстояния пробил в ближний угол – Клищук отбил мяч. Норенков нанес удар из-за пределов штрафной и попал в штангу.

«Кривбасс» одержал вторую победу подряд и пока что держится в лидирующей группе. ЛНЗ с тремя очками занимает 10-е место, но качество игры, которое демонстрируют футболисты, позволяет говорить, что команда может побороться за более высокие места. В сегодняшнем матче команде не хватило мастерства в завершающей стадии атак, особенно последнего обостряющего паса.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Кривбасс» – ЛНЗ – 2:0

Бескоровайный (38), Задерака (83).

Бескоровайный (28) – Муравский (58).

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Задерака, Илич (Татарков, 65), Базимана (Приходько, 65), Лунев (Дебелко, 80), Хомченовский, Кожушко (Вакулко, 80).

ЛНЗ: Пеньков, Бойко, Лопыренок, Муравский, Наумец (С. Шестаков, 56), Норенков, Прядун, Савин (Е. Пасич, 56), Стасюк (Насонов, 56), Тищенко (Олейник, 46), Хамелюк (Ныч, 73).

Арбитр: Александр Каленов (Ивано-Франковск).

Стадион: Стадион «Горняк» (г. Кривой Рог Днепропетровской области).

Наши оценки:

«Кривбасс» (замены): Татарков - 5.5, Приходько - 6.0, Дебелко - б/о, Вакулко - б/о.

ЛНЗ (замены): С. Шестаков - 5.5, Пасич - 6.0, Насонов - 6.0, Олейник - 5.5, Ныч - 5.0.

КРИВБАСС - ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА