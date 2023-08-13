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13.08.2023 17:45 – FT 2 : 0
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Украина. Премьер лига
13 августа 2023, 21:59 | Обновлено 13 августа 2023, 22:00
198
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Хотелось бы попасть в еврокубки»

Тренер «Кривбасса» прокомментировал игру с ЛНЗ

13 августа 2023, 21:59 | Обновлено 13 августа 2023, 22:00
198
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хотелось бы попасть в еврокубки»
ФК Кривбасс

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал игру 3 тура УПЛ, в которой «Кривбасс» одержал победу над ЛНЗ (2:0)

«Кожушко имеет гораздо лучшую скорость, поэтому он и с «Зарей» играл в атаке. Решили не менять состав, а оставить фактически тот же состав, что был с «Зарей».

Отлично, когда забивают не только нападающие и полузащитники, но и центральные защитники. Один скинул головой, другой забил. Респект, молодцы. Был стандарт, и они очень хорошо отреагировали на это.

Когда игроки ЛНЗ выбили мяч, подбор был за нами. Потом была очень классная передача от находившегося на подборе Илича и Даниил Бескоровайный забил. Очень рад за него.

Ждем нападающего – более агрессивного, техничного, быстрого. Еще на этом мы не остановились. Если никого не найдем, эти ребята будут играть до конца первого круга.

Хотелось бы попасть в еврокубки, но для этого нужно от игры к игре работать, набирать очки. Мечта всегда должна быть. Иногда мечты сбываются», – сказал Вернидуб.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Кривбасс - ЛНЗ пресс-конференция Юрий Вернидуб
Источник Трибуна
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