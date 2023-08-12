Кривбасс – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Первая игра в истории встреч команд
В воскресенье, 13 августа, состоится поединок 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и черкасский «ЛНЗ». Матч пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало в 17:00.
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Кривбасс
После первых двух туров «Кривбасс» имеет в своем активе поражение и победу. Первая была добыта в игре с примерно равным соперником – «Александрией», а вторая – в особом для Юрия Вернидуба матчи с «Зарей». В том матче было назначено три пенальти (два реализовано), «Кривбасс» сначала уступал, но сумел переломить ход поединка.
Интересными стали назначения обеих пенальти в пользу «Кривбасса». В обоих моментах арбитр слушал подсказки видеоассистента по предыдущему эпизоду, не назначал одиннадцатиметровые, давал сигнал на продолжение игры, но уже буквально сразу же в следующей игровой ситуации (не проходило и минуты) указывал на «точку».
Поединок станет для «Кривбасса» первым домашним в сезоне, до этого команда играла два выездных поединка.
Форвард криворожцев Роман Дебелко отпраздновал на этой неделе свое 30-летие и сможет сделать себе еще один подарок, отличившись против черкасцев. Есть небезосновательное предположение, что он начнет игру в основе, поскольку в игре против «Зари» он вышел на замену и успел забить – в активе Романа третий гол «Кривбасса» .
Продлил на один год контракт с командой полузащитник Владислав Семотюк. Правда, он не сможет сыграть с ЛНС из-за дисквалификации.
11 августа стало известно, что у клуба появился новый официальный спонсор – «Радабанк».
ЛНЗ
Сценарий ЛНЗ в нынешнем розыгрыше УПЛ такой же – поражение и победа. Сначала Роман Григорчук с «Черноморцем» оставили дебютанта ни с чем (0:2), а во втором туре в условиях невыносимой жары черкасцы сумели разгромить «Минай» (3:0).
В стартовом поединке повреждения получил хавбек ЛНЗ Серий Рыбалка, который пропустит через него несколько матчей и, соответственно, не сыграет с «Кривбассом».
Интересно, что другой звездный новичок - Денис Олейник - может забить свой сороковой гол в УПЛ. До этого полузащитник поражал ворота оппонентов киевского «Арсенала», «Металлиста», «Днепра» и «Ворсклы».
Также стоит отметить Александра Ковпака. Он стал лучшим тренером 2 тура по версии УПЛ и, пожалуй, совсем не прочь повторить это достижение еще раз. Успех против «Кривбасса» может стать причиной этого.
История встреч
До сих пор пути команд в официальных поединках не пересекались.
Ориентировочные составы
«Кривбасс»: Клищук - Понедельник, ББескоровайный, Стецьков, Дибанго - Илич, Бизимана - Задерака, Лунев, Хомченовский - Дебелко.
ЛНЗ: Пеньков – Норенков, Муравский, Лопыренок, Стасюк – Хамелюк – Пасич, Тищенко, Бойко, Наумец – Прядун.
Прогноз на противостояние
Опыт «Кривбасса» и его тренера, их сыгранность должны остановить хоть и амбициозных, но неопытных черкасцев. Спрогнозируем несколько голов от криворожцев и гол престижа от гостей.
13 августа, воскресенье
|«Кривбасс» – ЛНЗ
|Кривой Рог. Стадион «Горняк». 17:00
|ТВ-трансляция на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
|КРИВБАСС - ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Александр Каленов (Ивано-Франковск)
|Прогноз Sport.ua – 3:1
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