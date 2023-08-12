В воскресенье, 13 августа, состоится поединок 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и черкасский «ЛНЗ». Матч пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало в 17:00.

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Кривбасс

После первых двух туров «Кривбасс» имеет в своем активе поражение и победу. Первая была добыта в игре с примерно равным соперником – «Александрией», а вторая – в особом для Юрия Вернидуба матчи с «Зарей». В том матче было назначено три пенальти (два реализовано), «Кривбасс» сначала уступал, но сумел переломить ход поединка.

Интересными стали назначения обеих пенальти в пользу «Кривбасса». В обоих моментах арбитр слушал подсказки видеоассистента по предыдущему эпизоду, не назначал одиннадцатиметровые, давал сигнал на продолжение игры, но уже буквально сразу же в следующей игровой ситуации (не проходило и минуты) указывал на «точку».

Поединок станет для «Кривбасса» первым домашним в сезоне, до этого команда играла два выездных поединка.

Форвард криворожцев Роман Дебелко отпраздновал на этой неделе свое 30-летие и сможет сделать себе еще один подарок, отличившись против черкасцев. Есть небезосновательное предположение, что он начнет игру в основе, поскольку в игре против «Зари» он вышел на замену и успел забить – в активе Романа третий гол «Кривбасса» .

Продлил на один год контракт с командой полузащитник Владислав Семотюк. Правда, он не сможет сыграть с ЛНС из-за дисквалификации.

11 августа стало известно, что у клуба появился новый официальный спонсор – «Радабанк».

ЛНЗ

Сценарий ЛНЗ в нынешнем розыгрыше УПЛ такой же – поражение и победа. Сначала Роман Григорчук с «Черноморцем» оставили дебютанта ни с чем (0:2), а во втором туре в условиях невыносимой жары черкасцы сумели разгромить «Минай» (3:0).

В стартовом поединке повреждения получил хавбек ЛНЗ Серий Рыбалка, который пропустит через него несколько матчей и, соответственно, не сыграет с «Кривбассом».

Интересно, что другой звездный новичок - Денис Олейник - может забить свой сороковой гол в УПЛ. До этого полузащитник поражал ворота оппонентов киевского «Арсенала», «Металлиста», «Днепра» и «Ворсклы».

Также стоит отметить Александра Ковпака. Он стал лучшим тренером 2 тура по версии УПЛ и, пожалуй, совсем не прочь повторить это достижение еще раз. Успех против «Кривбасса» может стать причиной этого.

История встреч

До сих пор пути команд в официальных поединках не пересекались.

Ориентировочные составы

«Кривбасс»: Клищук - Понедельник, ББескоровайный, Стецьков, Дибанго - Илич, Бизимана - Задерака, Лунев, Хомченовский - Дебелко.

ЛНЗ: Пеньков – Норенков, Муравский, Лопыренок, Стасюк – Хамелюк – Пасич, Тищенко, Бойко, Наумец – Прядун.

Прогноз на противостояние

Опыт «Кривбасса» и его тренера, их сыгранность должны остановить хоть и амбициозных, но неопытных черкасцев. Спрогнозируем несколько голов от криворожцев и гол престижа от гостей.

13 августа, воскресенье