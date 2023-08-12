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Чемпионат Украины
Кривбасс
13.08.2023 17:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
12 августа 2023, 23:00 | Обновлено 12 августа 2023, 23:01
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0

Кривбасс – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка третьего тура чемпионата Украины по футболу

12 августа 2023, 23:00 | Обновлено 12 августа 2023, 23:01
61
0
Кривбасс – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
ФК «Кривбасс»

Криворожский «Кривбасс» и черкасский ЛНЗ встретятся в матче третьего тура Украинской Премьер-лиги. Поединок состоится в воскресенье, 13 августа, на поле стадиона «Горняк» (Кривой Рог Днепропетровской области). Начало запланировано на 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для «Кривбасса» это будет первый домашний поединок в стартовавшем чемпионате Украины. В первом туре подопечные Юрия Вернидуба проиграли с минимальным счетом «Александрии». Во втором туре «Кривбасс» победил луганскую «Зарю» со счетом 3:1.

ЛНЗ, дебютант Премьер-лиги, стартовал с домашнего поражения одесскому «Черноморцу». Зато во втором туре команда Александра Ковпака с крупным счетом выиграла в гостях у «Миная».

«Кривбасс» и ЛНЗ еще не встречались в официальных поединках.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – ЛНЗ, за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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