Снова камбек в матче Зари. Кривбасс одержал волевую победу
Подопечные Лалатовича проиграли две стартовые игры чемпионата
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Украинска Премьер-лига. 2 тур.
«Заря» - «Кривбасс» - 1:3.
Антюх, 4, пен - Лунев, 41, пен, Приходько, 57, Дебелко, 90+6.
Вантух, 17, Антюх, 41, Гулько, 68, Бугай, 89 - Задерака, 30, Бизимана, 39, Кожушко, 48, Татарков, 85.
Гулько, 72 (две ЖК).
На 89 минуте Хомченовский (Кривбасс) не забил пенальти (перекладина).
«Заря»: Сапутин - Кирюханцев, Батагов, Снурницын (Гулько, 69), Вантух - Дрышлюк (Нагнойный, 69), Мишнев - Антюх (Бугай, 59), В. Волошин (Тлумак, 84), Русин - Алефиренко (Мичин, 59).
«Кривбасс»: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго - Бизимана (Приходько, 46), Илич (Татарков, 58) - Задерака, Лунев (Вакулко, 85), Хомченовский - Кожушко (Вакулко, 77).
Арбитр: Николай Балакин (Киевская область).
Стадион: «Левый берег» (Киев).
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