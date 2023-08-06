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Украинска Премьер-лига. 2 тур.

«Заря» - «Кривбасс» - 1:3.

Антюх, 4, пен - Лунев, 41, пен, Приходько, 57, Дебелко, 90+6.

Вантух, 17, Антюх, 41, Гулько, 68, Бугай, 89 - Задерака, 30, Бизимана, 39, Кожушко, 48, Татарков, 85.

Гулько, 72 (две ЖК).

На 89 минуте Хомченовский (Кривбасс) не забил пенальти (перекладина).

«Заря»: Сапутин - Кирюханцев, Батагов, Снурницын (Гулько, 69), Вантух - Дрышлюк (Нагнойный, 69), Мишнев - Антюх (Бугай, 59), В. Волошин (Тлумак, 84), Русин - Алефиренко (Мичин, 59).

«Кривбасс»: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго - Бизимана (Приходько, 46), Илич (Татарков, 58) - Задерака, Лунев (Вакулко, 85), Хомченовский - Кожушко (Вакулко, 77).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

ЗАРЯ - КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА