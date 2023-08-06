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Заря
06.08.2023 17:00 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 05:12 | Обновлено 06 августа 2023, 05:14
17
0

Заря – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2 тура Украинской Премьер-лиги

06 августа 2023, 05:12 | Обновлено 06 августа 2023, 05:14
17
0
Заря – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
ФК Кривбасс
06 августа в 4:57 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В воскресенье, 6 августа, состоится поединок 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет на стадионе «Левый берег» в Киевской области, начало – в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обе команды стали неудачниками первого тура. «Заря» сенсационно уступила «Руху» (1:2), выигрывая по ходу матча, а «Кривбасс» минимально проиграл «Александрии». В планы клубов такие поражения явно не входят, поэтому они изо всех сил постараются заработать первые турнирные баллы. Перед игрой у обоих есть усиление в полузащите – луганская команда подписала серба Петара Мичина, а «Кривбасс» заключил соглашение с Юрием Вакулко. Кроме того, данное противостояние было интересно в контексте противостояния Вернидуба с командой, где он себе сделал тренерское имя, как и в прошлом розыгрыше УПЛ, так не потеряло принципиальности и в этом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Кривбасс» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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