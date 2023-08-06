Ненад ЛАЛАТОВИЧ: «Как так можно держать соперника при угловом?»

Главный тренер луганской «Зари» Ненад Лалатович прокомментировал поражение в матче с «Кривбассом» (1:3).

- Трудно что-то говорить после такой игры. Как с «Рухом» хорошо играли первый тайм. Заработали ненужный пенальти в собственные ворота перед перерывом. Во втором тайме такая же проблема, что и неделю назад – стояли далеко от игроков соперника. Не хватало Джордана. Опять красная карточка ненужная.... Два пенальти в наши ворота. Не понимаю своих игроков. Как так можно держать соперника при угловом!?

Очень важно после такого поражения. Некоторым футболистам надо понять, что они должны играть за «Зарю», а не за себя, как будто это частный матч.

- Два тайма получились у вашей команды разными. Насколько процентов команда готова физически?

- Мы готовы не на сто процентов. Не хотим искать отмазки. Наша команда будет другой, когда вернутся травмированные игроки. Также нам нужен опорный полузащитник. Большая часть команды не были с нами большинство сбора. К тому же была сильная жара. Очень тяжело.