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Заря
06.08.2023 17:00 – FT 1 : 3
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 20:10 |
591
0

Ненад ЛАЛАТОВИЧ: «Как так можно держать соперника при угловом?»

Главный тренер луганской «Зари» – о поражении «Кривбассу»

06 августа 2023, 20:10 |
591
0
Ненад ЛАЛАТОВИЧ: «Как так можно держать соперника при угловом?»
ФК Заря Луганск. Ненад Лалатович

Главный тренер луганской «Зари» Ненад Лалатович прокомментировал поражение в матче с «Кривбассом» (1:3).

- Трудно что-то говорить после такой игры. Как с «Рухом» хорошо играли первый тайм. Заработали ненужный пенальти в собственные ворота перед перерывом. Во втором тайме такая же проблема, что и неделю назад – стояли далеко от игроков соперника. Не хватало Джордана. Опять красная карточка ненужная.... Два пенальти в наши ворота. Не понимаю своих игроков. Как так можно держать соперника при угловом!?

Очень важно после такого поражения. Некоторым футболистам надо понять, что они должны играть за «Зарю», а не за себя, как будто это частный матч.

- Два тайма получились у вашей команды разными. Насколько процентов команда готова физически?
- Мы готовы не на сто процентов. Не хотим искать отмазки. Наша команда будет другой, когда вернутся травмированные игроки. Также нам нужен опорный полузащитник. Большая часть команды не были с нами большинство сбора. К тому же была сильная жара. Очень тяжело.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Кривбасс Ненад Лалатович
Источник ФК Заря Луганск
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