В стартовом туре «Заря» и Кривбасс» выступили неудачно, поэтому в очном поединке постараются реабилитироваться перед своими болельщиками. Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег», где номинальными хозяевами поля будут считаться луганские футболисты.

Заря

После бронзового успеха в прошлом сезоне «Заря» лишилась своего наставника голландского специалиста Патрика ван Леувена, который перебрался в «Шахтер». Кроме того, по разным причинам покинули коллектив несколько опытных игроков, включая Максима Имерекова, Евгения Шахова, Павла Полегенько. А молодой и перспективный полузащитник Владимир Бражко вернулся из аренды в «Динамо». Новым наставником луганчан стал сербский тренер Ненад Лалатович, который запомнился украинским любителям футбола по выступлениям за горняков.

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Ему, как и новым игрокам команды, которые пришли на смену ушедшим, конечно же, надо время, чтобы «Заря» снова заблистала, как это было во втором круге сезона 2022-2023 годов. И, скорее всего, совсем короткого межсезонья для этого не хватило. Во всяком случае, луганчане в стартовом поединке с «Рухом» выглядели не так ярко и в итоге проиграли со счетом 1:2. Более того, завершали игру они в меньшинстве после удаления одного из новобранцев бразильского защитника Андерсона Джордана, чем тут же воспользовались соперники.

А на днях стало известно о том, что контракт с «Зарей» подписал 24-летний сербский полузащитник Петар Мичин. В его послужном списке есть несколько известных клубов у себя на родине, а также итальянский «Удинезе» и словацкий «Серед». Ранее Мичин приглашался в различные юношеские и юниорские сборные Сербии.

Кривбасс

Криворожцы в первом туре тоже проиграли с минимальным счетом. В гостях они уступили «Александрии», пропустив единственный гол почти в самом начале матча. Затем в игре было много эмоций и удаление еще до перерыва полузащитника «Кривбасса» Владислава Семотюка.

Если брать по именам, то подопечные Юрия Вернидуба мало в чем уступают предстоящим соперникам. Хотя по сравнению с предыдущим чемпионатом клуб тоже потерял несколько ведущих игроков. Зато есть усиление. К примеру, в начале этой недели «Кривбасс» заключил соглашение с игроком средней линии поля 25-летним Юрием Вакулко. Он в свое время неплохо смотрелся в «Днепре», а затем помогал в становлении нового коллектива «Днепр-1».

Так что у «Кривбасса» есть что противопоставить «Заре». И как сказал сам наставник на пресс-конференции после поражения в предыдущем туре «.. мы продолжаем работать. Будем прибавлять в дальнейшем все больше и больше. Полагаю, мы усилились очень неплохими игроками, которые в дальнейшем нам помогут».

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге команды сыграли 24 матча. «Заря» выиграла 8, «Кривбасс» - 13, еще три поединка завершились вничью. В прошлом сезоне в первом круге матч проходил в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Его итог – ничья 2:2. У луганчан дважды отличился Игорь Кирюханцев, а у криворожцев забивали Алексей Хобленко и Назар Волошин. Во втором круге «Кривбасс» победил у себя в Кривом Роге 1:0 благодаря точному удару боснийского легионера Рифета Капича.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Сапутин, Вантух, Батагов, Кирюханцев, Снурницын, Дришлюк, Мишнев, Антюх, Волошин, Русин, Алефиренко

«Кривбасс»: Клищук, Дибанго, Бескоровайный, Стецьков, Понедельник, Хомченовский, Татарков, Бизимана, Лунев, Кожушко, Дебелко

Прогноз на противостояние:

На данный момент силы соперников примерно равны. Поэтому поставим на ничью 1:1.

6 августа, воскресенье