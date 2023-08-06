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Чемпионат Украины
Заря
06.08.2023 17:00 – FT 1 : 3
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 20:22 |
290
0

Заря – Кривбасс – 1:3. Два пенальти и удаление. Видео голов и обзор

Смотрите лучшие моменты матча 2-го тура УПЛ

06 августа 2023, 20:22 |
290
0
Заря – Кривбасс – 1:3. Два пенальти и удаление. Видео голов и обзор
ФК Кривбасс

В воскресенье, 6 августа, состоялся матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Заря» и «Кривбасс».

Украинска Премьер-лига. 2 тур.

«Заря» – «Кривбасс» – 1:3

Антюх, 4, пен - Лунев, 41, пен, Приходько, 57, Дебелко, 90+6

Гулько, 72 (две ЖК)

На 89 минуте Хомченовский (Кривбасс) не забил пенальти (перекладина).

«Заря»: Сапутин - Кирюханцев, Батагов, Снурницын (Гулько, 59), Вантух - Дрышлюк (Нагнойный, 69), Мишнев - Антюх (Бугай, 59), В. Волошин (Тлумак, 84), Русин - Алефиренко (Мичин, 59).

«Кривбасс»: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго - Бизимана (Приходько, 46), Илич (Татарков, 58) - Задерака, Лунев (Вакулко, 85), Хомченовский - Кожушко (Вакулко, 77).

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Клим Приходько (Кривбасс).
72’
Ilya Gulko (Заря) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Клим Приходько (Кривбасс).
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Максим Лунёв (Кривбасс).
4’
ГОЛ ! С пенальти забил Денис Антюх (Заря).
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Источник Sport.ua
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