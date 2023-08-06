Заря – Кривбасс – 1:3. Два пенальти и удаление. Видео голов и обзор
Смотрите лучшие моменты матча 2-го тура УПЛ
В воскресенье, 6 августа, состоялся матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Заря» и «Кривбасс».
Украинска Премьер-лига. 2 тур.
«Заря» – «Кривбасс» – 1:3
Антюх, 4, пен - Лунев, 41, пен, Приходько, 57, Дебелко, 90+6
Гулько, 72 (две ЖК)
На 89 минуте Хомченовский (Кривбасс) не забил пенальти (перекладина).
«Заря»: Сапутин - Кирюханцев, Батагов, Снурницын (Гулько, 59), Вантух - Дрышлюк (Нагнойный, 69), Мишнев - Антюх (Бугай, 59), В. Волошин (Тлумак, 84), Русин - Алефиренко (Мичин, 59).
«Кривбасс»: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго - Бизимана (Приходько, 46), Илич (Татарков, 58) - Задерака, Лунев (Вакулко, 85), Хомченовский - Кожушко (Вакулко, 77).
События матча
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