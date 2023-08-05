Сгорели под домашним солнцем. ЛНЗ на выезде разбил Минай
При адской жаре в Закарпатье команда Владимира Шарана не нашла в себе сил на ответ
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 2-й тур.
«Минай» – «ЛНЗ» - 0:3
Бойко, 45, Прядун, 54, Наумец, 78
Булеза, 53 – Муравский, 16, Прядун, 48, Пеньков, 81
«Минай»: Ольховый – Булеза (Ременяк, 57), Немчанинов, Ю. Кравчук (Панасенко, 46), Солдат, Дмитрук (Рогозинский, 56) – Твердохлеб, Ралюченко, Виттенчук, Одарюк (Голубь, 69) – Вишневский (Гечев, 46).
«ЛНЗ»: Пеньков – Норенков, Муравский (Насонов, 85), Лопыренок, Стасюк – Хамелюк – Савин (Пасич, 61), Тищенко (Олийнык, 71), Бойко, С. Шестаков (Наумец, 71) – Прядун (Ныч, 62).
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).
Стадион: «Минай-Арена» (с. Минай).
Удары (в створ): 7 (2) – 10 (5)
Угловые: 0 – 3
Оффсайды: 4 – 4.
МИНАЙ - ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 30°C
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