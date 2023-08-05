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Чемпионат Украины
Минай
05.08.2023 15:00 – FT 0 : 3
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
05 августа 2023, 16:59 | Обновлено 05 августа 2023, 17:17
775
1

Сгорели под домашним солнцем. ЛНЗ на выезде разбил Минай

При адской жаре в Закарпатье команда Владимира Шарана не нашла в себе сил на ответ

05 августа 2023, 16:59 | Обновлено 05 августа 2023, 17:17
775
1
Сгорели под домашним солнцем. ЛНЗ на выезде разбил Минай
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Минай» – «ЛНЗ» - 0:3

Бойко, 45, Прядун, 54, Наумец, 78

Булеза, 53 – Муравский, 16, Прядун, 48, Пеньков, 81

«Минай»: Ольховый – Булеза (Ременяк, 57), Немчанинов, Ю. Кравчук (Панасенко, 46), Солдат, Дмитрук (Рогозинский, 56) – Твердохлеб, Ралюченко, Виттенчук, Одарюк (Голубь, 69) – Вишневский (Гечев, 46).

«ЛНЗ»: Пеньков – Норенков, Муравский (Насонов, 85), Лопыренок, Стасюк – Хамелюк – Савин (Пасич, 61), Тищенко (Олийнык, 71), Бойко, С. Шестаков (Наумец, 71) – Прядун (Ныч, 62).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Минай-Арена» (с. Минай).

Удары (в створ): 7 (2) – 10 (5)
Угловые: 0 – 3
Оффсайды: 4 – 4.

МИНАЙ - ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 30°C

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Александр Снитко Sport.ua
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Lev17.
Навіщо організовувати ігри в таку спеку?? Чому пізніше не можна грати?
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