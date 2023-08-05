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Минай
05.08.2023 15:00 – FT 0 : 3
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
05 августа 2023, 22:58 |
254
0

Владимир ШАРАН – о поражении 0:3 от ЛНЗ: «Трагедии не произошло»

Главный тренер ФК «Минай» уверен, что нужно готовиться к следующим матчам

05 августа 2023, 22:58 |
254
0
Владимир ШАРАН – о поражении 0:3 от ЛНЗ: «Трагедии не произошло»
ФК Минай. Владимир Шаран

Главный тренер ФК «Минай» Владимир Шаран прокомментировал результат встречи с «ЛНЗ» во 2-м туре УПЛ.

«Все нормально, это жизнь. После игры первого тура было много позитивных разговоров. И в команде слышал это. Имею в виду нашу игру против «Динамо». Просил ребят забыть тот матч. Мы действительно неплохо выглядели, хотя и проиграли 1:4. Подчеркивал, что следующий матч будет тяжелее. Так и произошло.

Физически увидел, что ребята не в той форме. Это в первую очередь проблема главного тренера. Где-то усталость сказалась на результате – был очень тяжелый переезд из Киева поездами. А сегодня не проявили характер. Возможно, еще сказалось отсутствие Александра Бандуры. Вратарь – это полкоманды.

До перерыва была равная игра, но мастерство футболистов «ЛНЗ» привело к первому голу. Мы перестроились уже после перерыва. Поменяли тактическую схему, начали неплохо, но пропустили второй гол и ребята начали раскрываться. На контратаке нас поймали и Наумец забил третий гол. Трагедии не произошло. Досадное поражение, но готовимся дальше».

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Владимир Шаран чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай ЛНЗ Черкассы Минай - ЛНЗ
Источник ФК Минай
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