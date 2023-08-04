В субботу, 5-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся закарпатский «Минай» и черкасский «ЛНЗ». Матч пройдет в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 15:00.

Команда Владимира Шарана в первом туре примерно половину первого тайма выигрывала у киевского «Динамо», что уже можно считать неплохим результатом для коллектива уровня «Миная». Хотя даже выживание в этом сезоне для закарпатского клуба видится уже достаточно весомым результатом. «ЛНЗ» в тоже самое время стремится к большему и готово вкладывать в свое развитие финансовый ресурс, что показало летнее трансферное окно. Однако команда из Черкасс свою первую игру проиграла «Черноморцу», так и не забив при этом гол (0:2). В итоге, будем наблюдать за противостоянием двух аутсайдеров на старте сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «ЛНЗ», за которой можно следить в украинской версии сайта.