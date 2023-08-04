Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минай – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Минай
05.08.2023 15:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 23:22 | Обновлено 04 августа 2023, 23:23
74
0

Минай – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

04 августа 2023, 23:22 | Обновлено 04 августа 2023, 23:23
74
0
Минай – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
ЛНЗ Черкассы

В субботу, 5-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся закарпатский «Минай» и черкасский «ЛНЗ». Матч пройдет в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 15:00.

Команда Владимира Шарана в первом туре примерно половину первого тайма выигрывала у киевского «Динамо», что уже можно считать неплохим результатом для коллектива уровня «Миная». Хотя даже выживание в этом сезоне для закарпатского клуба видится уже достаточно весомым результатом. «ЛНЗ» в тоже самое время стремится к большему и готово вкладывать в свое развитие финансовый ресурс, что показало летнее трансферное окно. Однако команда из Черкасс свою первую игру проиграла «Черноморцу», так и не забив при этом гол (0:2). В итоге, будем наблюдать за противостоянием двух аутсайдеров на старте сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «ЛНЗ», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Экс-полузащитник Миная нашел себе новую команду
Александрия – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Максим ДЯЧУК: «На Оболони было тяжелое поле. И я вообще не люблю жару»
Минай ЛНЗ Черкассы Минай - ЛНЗ текстовая трансляция чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины
Футбол | 04 августа 2023, 13:34 5
Состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины
Состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины

16 победителей второго отборочного этапа узнали своих соперников

Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
Теннис | 03 августа 2023, 22:20 49
Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне

Марта в двух быстрых сетах разобралась с Каролин Гарсией

Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Теннис | 04.08.2023, 08:10
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Чигринский во второй раз вернулся в Шахтер
Футбол | 04.08.2023, 16:14
ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Чигринский во второй раз вернулся в Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Чигринский во второй раз вернулся в Шахтер
ВИДЕО. Карась сократил до минимума разрыв в счете в матче с Динамо
Футбол | 04.08.2023, 18:28
ВИДЕО. Карась сократил до минимума разрыв в счете в матче с Динамо
ВИДЕО. Карась сократил до минимума разрыв в счете в матче с Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды
Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды
04.08.2023, 09:10 19
Футбол
Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
03.08.2023, 08:18 7
Теннис
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
03.08.2023, 21:58 127
Футбол
Джордан продал свой клуб в НБА за 3 миллиарда
Джордан продал свой клуб в НБА за 3 миллиарда
03.08.2023, 21:20 3
Баскетбол
Все деньги мира. Вингер Шахтера удивил Фенербахче финансовыми требованиями
Все деньги мира. Вингер Шахтера удивил Фенербахче финансовыми требованиями
03.08.2023, 12:13 6
Футбол
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
04.08.2023, 09:33 3
Теннис
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
03.08.2023, 08:45
Футбол
Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
03.08.2023, 23:23 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем