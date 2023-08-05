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Чемпионат Украины
Минай
05.08.2023 15:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
05 августа 2023, 04:08 | Обновлено 05 августа 2023, 04:09
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0

Минай – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Разборки потенциальных аутсайдеров

05 августа 2023, 04:08 | Обновлено 05 августа 2023, 04:09
35
0
Минай – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ

В субботу, 5 августа, состоится поединок 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и черкасский «ЛНЗ». Матч пройдет в селе Минай на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Минай

Закарпатская команда открывала сезон матчем с «Динамо». Начала достойно – забила первой и долго вела в счете, но все же дважды пропустила после дубля Ваната. После того некоторое время играла в большинстве, но выглядела лучше, как не парадоксально, только тогда, когда игра перешла в формат 10 на 10 из-за удаления основного кипера Бандуры. Если бы было больше везения и мастерства у форвардов, можно было бы и замахнуться на ничью, но в итоге вышло разгромное поражение 1:4.

Пропускать игру, как уже говорилось ранее, будет Александр Бандура, удаленный за фол последней надежды, будет его подменять Ольховый. Также неплохо показали себя выходившие на замену Рогозинский и Панасенко, вполне возможно, что и они против «ЛНЗ» выйдут в основе.

Но не делами с футбольного поля запомнился «Минай». Его медиа-менеджер заявил, что Megogo отказался принимать сигнал из домашних матчей команды из-за низкого качества. Клубом было принято решение выйти из телепула и начать свои трансляции на платформе с Ютуба УПЛ ТВ, созданной ранее «Рухом». Кроме того, для большей популяризации игры будут транслировать на телеканалах «Суспильне» и «Спорт 1».

ЛНЗ

«ЛНЗ» не был столь активен в околофутбольном медиаполе, поэтому остается вспомнить, как команда выступала в 1 туре. В нем команда Александра Клвпака играла против одесского «Черноморца».

Опытные одесситы сумели вытеснить из игры максимум, забив два «сухих» голы. Черкасцы пробовали комбинировать, но класс и сыгранность соперников были выше.

Пока осваиваются в команде звездные новички Рыбалка, Олейник и Геннадий Пасич - первый вышел в основе на матч с «Черноморцем», а двое других являлись со скамейки запасных.

Покинул команду Денис Долинский, перешедший в сумскую «Викторию» на правах аренды.

История встреч

Как пишет сайт УПЛ, ранее команды не провели ни одного официального поединка ни в одном турнире.

Ориентировочные составы

«Минай»: Ольховый - Дмитрук, Солдат, Немчанинов, Кравчук, Рогозинский - Панасенко, Витенчук - Одарюк, Твердохлиб - Вишневский.

«ЛНЗ»: Самойленко - Стасюк, Ковалев, Лопыренок, Норенков - Наумец, Бойко, Рыбалка, Хамелюк, Савин - Прядун.

Прогноз на противостояние

Предположим, что за счет опыта, домашнего стадиона и мотивации Владимира Шарана хозяева одержат победу, но спокойно можно будет брать ставку «обе забьют».

5 августа, суббота

«Минай» – «ЛНЗ»
Минай. Стадион «Минай». 15:00.
ТВ-трансляция на телеканалах Суспильне, Спорт 1 и на YouTube
МИНАЙ - ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)
Прогноз Sport.ua – 2:1
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Минай – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Минай ЛНЗ Черкассы Минай - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу прогнозы
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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