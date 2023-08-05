Минай – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Разборки потенциальных аутсайдеров
В субботу, 5 августа, состоится поединок 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и черкасский «ЛНЗ». Матч пройдет в селе Минай на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 15:00.
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Минай
Закарпатская команда открывала сезон матчем с «Динамо». Начала достойно – забила первой и долго вела в счете, но все же дважды пропустила после дубля Ваната. После того некоторое время играла в большинстве, но выглядела лучше, как не парадоксально, только тогда, когда игра перешла в формат 10 на 10 из-за удаления основного кипера Бандуры. Если бы было больше везения и мастерства у форвардов, можно было бы и замахнуться на ничью, но в итоге вышло разгромное поражение 1:4.
Пропускать игру, как уже говорилось ранее, будет Александр Бандура, удаленный за фол последней надежды, будет его подменять Ольховый. Также неплохо показали себя выходившие на замену Рогозинский и Панасенко, вполне возможно, что и они против «ЛНЗ» выйдут в основе.
Но не делами с футбольного поля запомнился «Минай». Его медиа-менеджер заявил, что Megogo отказался принимать сигнал из домашних матчей команды из-за низкого качества. Клубом было принято решение выйти из телепула и начать свои трансляции на платформе с Ютуба УПЛ ТВ, созданной ранее «Рухом». Кроме того, для большей популяризации игры будут транслировать на телеканалах «Суспильне» и «Спорт 1».
ЛНЗ
«ЛНЗ» не был столь активен в околофутбольном медиаполе, поэтому остается вспомнить, как команда выступала в 1 туре. В нем команда Александра Клвпака играла против одесского «Черноморца».
Опытные одесситы сумели вытеснить из игры максимум, забив два «сухих» голы. Черкасцы пробовали комбинировать, но класс и сыгранность соперников были выше.
Пока осваиваются в команде звездные новички Рыбалка, Олейник и Геннадий Пасич - первый вышел в основе на матч с «Черноморцем», а двое других являлись со скамейки запасных.
Покинул команду Денис Долинский, перешедший в сумскую «Викторию» на правах аренды.
История встреч
Как пишет сайт УПЛ, ранее команды не провели ни одного официального поединка ни в одном турнире.
Ориентировочные составы
«Минай»: Ольховый - Дмитрук, Солдат, Немчанинов, Кравчук, Рогозинский - Панасенко, Витенчук - Одарюк, Твердохлиб - Вишневский.
«ЛНЗ»: Самойленко - Стасюк, Ковалев, Лопыренок, Норенков - Наумец, Бойко, Рыбалка, Хамелюк, Савин - Прядун.
Прогноз на противостояние
Предположим, что за счет опыта, домашнего стадиона и мотивации Владимира Шарана хозяева одержат победу, но спокойно можно будет брать ставку «обе забьют».
5 августа, суббота
|«Минай» – «ЛНЗ»
|Минай. Стадион «Минай». 15:00.
|ТВ-трансляция на телеканалах Суспильне, Спорт 1 и на YouTube
|МИНАЙ - ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)
|Прогноз Sport.ua – 2:1
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