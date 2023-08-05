В субботу, 5 августа, состоялся матч 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли закарпатский «Минай» и черкасский «ЛНЗ». Матч состоялся в селе Минай на поле стадиона «Минай-Арена».

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Минай» – «ЛНЗ» – 0:3

Бойко, 45, Прядун, 54, Наумец, 78

«Минай»: Ольховый – Булеза (Ременяк, 57), Немчанинов, Ю. Кравчук (Панасенко, 46), Солдат, Дмитрук (Рогозинский, 56) – Твердохлеб, Ралюченко, Виттенчук, Одарюк (Голубь, 69) – Вишневский (Гечев, 46).

«ЛНЗ»: Пеньков – Норенков, Муравский (Насонов, 85), Лопыренок, Стасюк – Хамелюк – Савин (Пасич, 61), Тищенко (Олийнык, 71), Бойко, С. Шестаков (Наумец, 71) – Прядун (Ныч, 62).

Видео гола Бойко

Видео гола Прядуна

Видео гола Наумца