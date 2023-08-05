Минай – ЛНЗ – 0:3. Уверенный выездной дебют в УПЛ. Видеообзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 2-го тура УПЛ
В субботу, 5 августа, состоялся матч 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли закарпатский «Минай» и черкасский «ЛНЗ». Матч состоялся в селе Минай на поле стадиона «Минай-Арена».
Украинская Премьер-лига. 2-й тур.
«Минай» – «ЛНЗ» – 0:3
Бойко, 45, Прядун, 54, Наумец, 78
«Минай»: Ольховый – Булеза (Ременяк, 57), Немчанинов, Ю. Кравчук (Панасенко, 46), Солдат, Дмитрук (Рогозинский, 56) – Твердохлеб, Ралюченко, Виттенчук, Одарюк (Голубь, 69) – Вишневский (Гечев, 46).
«ЛНЗ»: Пеньков – Норенков, Муравский (Насонов, 85), Лопыренок, Стасюк – Хамелюк – Савин (Пасич, 61), Тищенко (Олийнык, 71), Бойко, С. Шестаков (Наумец, 71) – Прядун (Ныч, 62).
Видео гола Бойко
Видео гола Прядуна
Видео гола Наумца
События матча
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