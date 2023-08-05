Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минай – ЛНЗ – 0:3. Уверенный выездной дебют в УПЛ. Видеообзор матча
Чемпионат Украины
Минай
05.08.2023 15:00 – FT 0 : 3
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 августа 2023, 17:55 | Обновлено 05 августа 2023, 18:21
1057
0

Минай – ЛНЗ – 0:3. Уверенный выездной дебют в УПЛ. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 2-го тура УПЛ

05 августа 2023, 17:55 | Обновлено 05 августа 2023, 18:21
1057
0
Минай – ЛНЗ – 0:3. Уверенный выездной дебют в УПЛ. Видеообзор матча
ФК Минай

В субботу, 5 августа, состоялся матч 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли закарпатский «Минай» и черкасский «ЛНЗ». Матч состоялся в селе Минай на поле стадиона «Минай-Арена».

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Минай» – «ЛНЗ» – 0:3

Бойко, 45, Прядун, 54, Наумец, 78

«Минай»: Ольховый – Булеза (Ременяк, 57), Немчанинов, Ю. Кравчук (Панасенко, 46), Солдат, Дмитрук (Рогозинский, 56) – Твердохлеб, Ралюченко, Виттенчук, Одарюк (Голубь, 69) – Вишневский (Гечев, 46).

«ЛНЗ»: Пеньков – Норенков, Муравский (Насонов, 85), Лопыренок, Стасюк – Хамелюк – Савин (Пасич, 61), Тищенко (Олийнык, 71), Бойко, С. Шестаков (Наумец, 71) – Прядун (Ныч, 62).

Видео гола Бойко

Видео гола Прядуна

Видео гола Наумца

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Наумец (ЛНЗ Черкассы).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Прядун (ЛНЗ Черкассы).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Бойко (ЛНЗ Черкассы).
По теме:
Александрия – Металлист 1925. Известны стартовые составы
Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Сгорели под домашним солнцем. ЛНЗ на выезде разбил Минай
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай ЛНЗ Черкассы Минай - ЛНЗ видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
Футбол | 04 августа 2023, 20:22 3
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ

Хавбек «Динамо» сделал 19-й дубль в чемпионатах Украины

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал Хойлунда
Футбол | 05 августа 2023, 14:47 1
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал Хойлунда
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал Хойлунда

Форвард «Аталанты» продолжит карьеру в АПЛ

Свитолина в трехсетовой битве уступила первой сеяной на турнире в США
Теннис | 04.08.2023, 21:16
Свитолина в трехсетовой битве уступила первой сеяной на турнире в США
Свитолина в трехсетовой битве уступила первой сеяной на турнире в США
Веселое киевское дерби с кучей голов. Динамо переиграло Оболонь
Футбол | 04.08.2023, 18:59
Веселое киевское дерби с кучей голов. Динамо переиграло Оболонь
Веселое киевское дерби с кучей голов. Динамо переиграло Оболонь
Украинская рокировка. Реал может подписать Трубина, если уйдет Лунин
Футбол | 05.08.2023, 10:27
Украинская рокировка. Реал может подписать Трубина, если уйдет Лунин
Украинская рокировка. Реал может подписать Трубина, если уйдет Лунин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Вашингтоне
Определилась следующая соперница Свитолиной на турнире в Вашингтоне
03.08.2023, 23:59 5
Теннис
Дедлайн близок. 5 долгожданных трансферов, которые откладываются на август
Дедлайн близок. 5 долгожданных трансферов, которые откладываются на август
04.08.2023, 09:19 12
Футбол
СБУ ответила на депутатское обращение относительно расследования о Бубке
СБУ ответила на депутатское обращение относительно расследования о Бубке
04.08.2023, 15:12 1
Другие виды
ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ
ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ
03.08.2023, 22:03 9
Футбол
Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
03.08.2023, 23:23 15
Футбол
Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером
Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером
03.08.2023, 19:10 26
Футбол
Джордан продал свой клуб в НБА за 3 миллиарда
Джордан продал свой клуб в НБА за 3 миллиарда
03.08.2023, 21:20 3
Баскетбол
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
03.08.2023, 21:58 127
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем