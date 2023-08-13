Кривбасс – ЛНЗ – 2:0. Голы Бескоровайного и Задераки. Видеообзор матча
«Кривбасс» оказался сильнее дебютанта УПЛ
Команды имели в своем активе до этого матча по победе и поражению, поэтому успех в очном приотстоянии был крайне важен.
Победу одержали криворожцы благодаря своему опыту и организации игры. Сначала Бескоровайный прикрыл мяч корпусом и расстрелял угол ворот ЛНЗ, а во втором тайме подопечным Вернидуба удалась быстрая комбинация, которая закончилась навесом слева Хомченовского на Задераку. Максим с линии вратарской установил окончательный счет матча – 2:0.
Украинская Премьер-лига. 3-й тур.
«Кривбасс» – ЛНЗ – 2:0
Голы: Бескоровайный, 38, Задерака, 83.
Предупреждение: Бескоровайный, 28 – Муравский, 58.
К вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
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