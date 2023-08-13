Команды имели в своем активе до этого матча по победе и поражению, поэтому успех в очном приотстоянии был крайне важен.

Победу одержали криворожцы благодаря своему опыту и организации игры. Сначала Бескоровайный прикрыл мяч корпусом и расстрелял угол ворот ЛНЗ, а во втором тайме подопечным Вернидуба удалась быстрая комбинация, которая закончилась навесом слева Хомченовского на Задераку. Максим с линии вратарской установил окончательный счет матча – 2:0.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Кривбасс» – ЛНЗ – 2:0

Голы: Бескоровайный, 38, Задерака, 83.

Предупреждение: Бескоровайный, 28 – Муравский, 58.

К вашему вниманию видеообзор матча.