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Чемпионат Украины
Кривбасс
13.08.2023 17:45 – FT 2 : 0
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
13 августа 2023, 21:13 | Обновлено 13 августа 2023, 21:16
427
0

Кривбасс – ЛНЗ – 2:0. Голы Бескоровайного и Задераки. Видеообзор матча

«Кривбасс» оказался сильнее дебютанта УПЛ

13 августа 2023, 21:13 | Обновлено 13 августа 2023, 21:16
427
0
Кривбасс – ЛНЗ – 2:0. Голы Бескоровайного и Задераки. Видеообзор матча
ФК Кривбасс

Команды имели в своем активе до этого матча по победе и поражению, поэтому успех в очном приотстоянии был крайне важен.

Победу одержали криворожцы благодаря своему опыту и организации игры. Сначала Бескоровайный прикрыл мяч корпусом и расстрелял угол ворот ЛНЗ, а во втором тайме подопечным Вернидуба удалась быстрая комбинация, которая закончилась навесом слева Хомченовского на Задераку. Максим с линии вратарской установил окончательный счет матча – 2:0.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Кривбасс» – ЛНЗ – 2:0

Голы: Бескоровайный, 38, Задерака, 83.

Предупреждение: Бескоровайный, 28 – Муравский, 58.

К вашему вниманию видеообзор матча.

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Задерака (Кривбасс).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Данило Бескоровайный (Кривбасс).
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Источник Sport.ua
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