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Чемпионат Испании
Жирона
20.08.2023 20:00 – FT 3 : 0
Хетафе
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Испания
20 августа 2023, 22:10 | Обновлено 20 августа 2023, 22:21
4276
1

Разгромная победа для Цыганкова и Довбика. Жирона забила три мяча Хетафе

У каталонского клуба отличились Янхель Эррера и Кристиан Стуани (дубль)

20 августа 2023, 22:10 | Обновлено 20 августа 2023, 22:21
4276
1
Разгромная победа для Цыганкова и Довбика. Жирона забила три мяча Хетафе
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В матче 2-го тура чемпионата Испании «Жирона» дома разгромила «Хетафе» со счетом 3:0.

У каталонского клуба голы забили Янхель Эррера и Кристиан Стуани (дубль).

В победе хозяев поля поучаствовали двое украинцев. Хавбек Виктор Цыганков провел на поле весь матч, а форвард Артем Довбик вышел на поле на замену на 71-й минуте.

«Жирона» набрала 4 очка после двух матчей и пока что входит в топ-3.

Ла Лига. 2-й тур, 20 августа

Жирона – Хетафе – 3:0

Гол: Эррера, 12, Стуани, 55, 65

ГОЛ! 1:0. Эррера, 12 мин.

ГОЛ! 2:0. Стуани, 55 мин.

ГОЛ! 3:0. Стуани, 65 мин

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Янгель Эррера (Жирона).
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Хетафе Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Кристиан Стуани Янхель Эррера видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Віктор Коробка
Браво, Жирона! 
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