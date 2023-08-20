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Чемпионат Испании
Жирона
20.08.2023 18:30 - : -
Хетафе
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Испания
20 августа 2023, 09:13 |
221
0

Жирона – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 20 августа в 20:00 по Киеву

20 августа 2023, 09:13 |
221
0
Жирона – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

20 августа на «Монтиливи» пройдет матч 2-го тура Примеры Испании, в котором «Жирона» встретится с «Хетафе». Старт поединка намечен на 18:30 по киевскому времени

Жирона

Клуб проводит 2-й сезон кряду в Ла Лиге. Это уже 2-я попытка коллектива, связанного с Манчестер Сити, закрепиться в этом дивизионе. Дебют позволил жирондинцам продержаться пару лет, но в целом тогда они не впечатлили. А вот прошлая темпорада была практически триумфальной, правда, с важной оговоркой. Поднявшись только через сито плей-офф, подопечные Мичела Санчеса практически до последнего боролся за выход в еврокубки. Правда, тогда финишировали на 10-й позиции, но вряд ли кто-то ждал большего от новичка. Сейчас получилось неплохо стартовать - вырвали, пусть и не по игре, с ничьей против Реала Сосьедад на выезде. Сработала новая для клуба, но привычная по сборной Украины связка: Цыганков, так удачно подписанный в январе, протянул мяч и вырезал передачу, которую замкнул дебютирующий Довбик, принеся 1-1 в Сан-Себастьяне.

Хетафе

Команда пару лет назад под руководством Пепа Бордаласа смогла транзитом пройти из Сегунды в Лигу Европы, еще и выйдя там в плей-офф. Решив в 2021-м году, что проект прошел свой пик, этот специалист его покинул. Но в решающий момент, по ходу прошлой темпорады, вернулся, чтобы выиграть борьбу за выживание - и это получилось, правда, набрав 42 очка, только на 2 больше, чем вылетевший Вальядолид. Новый чемпионат начинали, подписав Чоко Лосано в нападение и Даниэл Фузато в ворота. Но 1-й противник был, пожалуй, максимально сложен - Барселона, пусть и в Мадриде. И непростой бой закончился 0-0 - но сил потратили массу.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне стороны обменялись зрелищными победами на своих полях.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом Жироны. Она играют дома - ждем, что Цыганков и Довбик с компанией выиграют (коэффициент - 1,99).

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Жирона Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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