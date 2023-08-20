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Испания
20 августа 2023, 23:23 | Обновлено 20 августа 2023, 23:29
199
0

Жирона - Хетафе - 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

20 августа 2023, 23:23 | Обновлено 20 августа 2023, 23:29
199
0
Жирона - Хетафе - 3:0. Видео голов и обзор матча

В матче 2-го тура чемпионата Испании «Жирона» дома разгромила «Хетафе» со счетом 3:0.

Жирона – Хетафе 3:0

Голы: 1:0 – 12 Эррера, 2:0 – 55 Стуани, 3:0 – 65 Стуани.

Жирона – Гассанига, Мартинес (Эспиноса, 90), Блинд, Давид Лопес, Мигель Гутьеррес, Алеиш Гарсия, Эррера (Клуа, 90), Мартин (Торре, 84), Цыганков, Стуани (Довбик, 71), Савио (Фернандес, 72).

Хетафе – Сория, Суарес (Ривера, 88), Митрович (Порту, 59), Дуарте, Альварес, Джене, Иглесиас, Максимович, Аленья (Гарсия, 66), Майораль (Лосано, 59), Латаса.

Предупреждения: Латаса (7), Майораль (28), Митрович (29), Гассанига (45), Джене (50), Мартин (62), Дуарте (90).

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Жирона Хетафе видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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