Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Хетафе. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Жирона
20.08.2023 20:00 – 45 1 : 0
Хетафе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
20 августа 2023, 20:00 | Обновлено 20 августа 2023, 20:04
2317
0

Жирона – Хетафе. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура Ла Лиги

20 августа 2023, 20:00 | Обновлено 20 августа 2023, 20:04
2317
0
Жирона – Хетафе. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

20 августа состоится матч 2-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Хетафе».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на арене «Городского стадиона Монтивилли» в Жироне.

Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

У хозяев поля украинец Виктор Цыганков выйдет в основе, а Артем Довбик заявлен в резерве.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Жирона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона - Хетафе
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Стартовые составы команд

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку

События матча

12’
ГОЛ ! Мяч забил Янгель Эррера (Жирона).
По теме:
Барселона поздравила Месси с рекордным титулом
Цыганков выйдет в основе Жироны на игру с Хетафе. Довбик заявлен в резерве
Жирона – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона Хетафе смотреть онлайн Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси феерит в США: 9 голов в 6 матчах дают шанс на первый трофей
Футбол | 19 августа 2023, 22:35 10
Месси феерит в США: 9 голов в 6 матчах дают шанс на первый трофей
Месси феерит в США: 9 голов в 6 матчах дают шанс на первый трофей

Аргентинец пока не уходил с поля без забитых мячей ни в одном из поединков за «Интер Майами»

ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
Футбол | 20 августа 2023, 04:47 4
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку

«Интер Майами» вышел вперед на 23-й минуте финала Кубка лиг с «Нэшвиллом»

ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
Футбол | 20.08.2023, 17:09
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
Луческу назвал стартовый состав Динамо на матч с Черноморецем
Футбол | 20.08.2023, 15:59
Луческу назвал стартовый состав Динамо на матч с Черноморецем
Луческу назвал стартовый состав Динамо на матч с Черноморецем
ВИДЕО. Ярмоленко забил первый гол с игры после возвращения в Динамо
Футбол | 20.08.2023, 18:29
ВИДЕО. Ярмоленко забил первый гол с игры после возвращения в Динамо
ВИДЕО. Ярмоленко забил первый гол с игры после возвращения в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
20.08.2023, 06:35 18
Футбол
Будет протест. Бех-Романчук не прошла отбор в прыжках в длину на ЧМ-2023
Будет протест. Бех-Романчук не прошла отбор в прыжках в длину на ЧМ-2023
19.08.2023, 16:27 6
Другие виды
Прощание с олимпийским отбором. Сборная Украины проиграла Хорватии
Прощание с олимпийским отбором. Сборная Украины проиграла Хорватии
18.08.2023, 18:43 10
Баскетбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо
20.08.2023, 07:15
Футбол
И Роналду ничего не сделал. Аль-Наср дома потерпел сенсационное поражение
И Роналду ничего не сделал. Аль-Наср дома потерпел сенсационное поражение
18.08.2023, 23:12 2
Футбол
ВИДЕО. Фермер из Петрово рассказал, как в него 6 раз стрелял Поворознюк
ВИДЕО. Фермер из Петрово рассказал, как в него 6 раз стрелял Поворознюк
19.08.2023, 06:03 20
Футбол
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
20.08.2023, 09:30 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем