Жирона – Хетафе. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура Ла Лиги
20 августа состоится матч 2-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Хетафе».
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Поединок пройдет на арене «Городского стадиона Монтивилли» в Жироне.
Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
У хозяев поля украинец Виктор Цыганков выйдет в основе, а Артем Довбик заявлен в резерве.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Жирона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
📋 𝗘𝗟 𝗡𝗢𝗦𝗧𝗥𝗘 𝗢𝗡𝗭𝗘 ❤️🤍#GironaGetafe pic.twitter.com/aBQ5XRukYx— Girona FC (@GironaFC) August 20, 2023
💥 ¡Con estos 1⃣1⃣ valientes saltaremos al césped de Montilivi en la tarde de hoy! #VamosGeta | #GironaGetafe pic.twitter.com/Kjg8YlSRp0— Getafe C.F. (@GetafeCF) August 20, 2023
События матча
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