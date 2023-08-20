Йожеф САБО: «Меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ»

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо, оценил матч 4-го тура УПП «Черноморец» – «Динамо» 3:2.

Ничего нового мы не увидели. Снова была куча ошибок. Киевляне вроде сильнее, но совершают много ошибок, которые приводят к пропущенным головам. В этой игре ошибки были с обеих сторон. Но проиграть на последних секундах – что там делал центральный защитник? У меня слов нет… По всем голам пройтись, проанализировать – меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ… Низкий уровень футбола в исполнении обеих команд.

Зачем лезть с мячом на троих?! Не легче ли отдать налево или направо? Мяч отобрали, атака, гол – 2:2. К сожалению, очень слабый футбол. «Динамо» переиграло «Арис», но шансы пройти «Бешикташ» один на тысячу.

- Что делать с проблемной защитой?

- А где братья игроков? Никто не уходит в отбор, боятся, что не успеют, что будет пенальти. Первый пропущенный гол – Буяльский был рядом и не атаковал. В футболе нужно делать все – и отбирать, и атаковать. Все, что нужно было сделать – это просто не дать ударить. Но когда игроки бьют, то я от страха закрываю глаза, потому что мяч летит неизвестно куда. Если бы были зрители на втором или третьем этаже, то попали бы в них. Легионеры, оставшиеся в УПЛ очень низкого качества. Наши тоже бьют в небеса. Просто неприятно на это смотреть.

— Болельщики критикуют Мирчу Луческу за игру, ожидая его увольнения...

— Что изменит Луческу, если не с кем? Игроки совершают кучу ошибок, не выкладываются на все 100%, потому что считают себя ведущими игроками в команде. Так нельзя играть в футбол. Если нет мастерства, то сыграй просто. Так сложилось, что в этом матче «Динамо» проиграло, но в таком чемпионате Луческу никто не будет увольнять. Он сейчас никуда не уйдет и доработает свой контракт, чтобы там кто-нибудь не говорил. Пусть Шовковский поработает помощником, а уже на следующий чемпионат возьмет команду и будет давать результат.