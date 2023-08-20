Полтайма в большинстве. Челси уступил Вест Хэму, Мудрик сыграл второй тайм
Финальную точку поставил с пенальти Лукас Пакета на 90+5 минуте
В матче 2-го тура АПЛ «Челси» в большинстве проиграл на выезде «Вест Хэму» (1:3).
У хозяев голы забили Найеф Агерда (7 мин) и Майкл Антонио (53). У «Челси» на 28-й минуте отличился Карни Чуквуэмека.
Интересно, что на 43-й минуте Энцо Фернандес за Челси не реализовал пенальти. Украинский хавбек Михаил Мудрик появился на поле после перерыва.
«Вест Хэм» полтайма играл в меньшинстве, поскольку два горчичника получил Агерд. Молотобойцы сумели удержать победный счет.
Кроме того, финальную точку поставил с пенальти Лукас Пакета на 90+5 минуте.
АПЛ, 2-й тур, 20 августа
Вест Хэм – Челси – 3:1
Голы: Агерд, 7, Антонио, 53, Лукас Пакета, 90+5 (пен) – Чуквуэмека, 28
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Специалист взял на себя всю ответственность за результаты команды в текущем сезоне
Фана задержали
але м'яч по дивній траєкторії полетів до протилежного кутка штрафного майданчика.
Це ж треба так красиво ударити!!! Одне слово - майстер !!!
Таке враження, шо поки тренер публічно не скаже, що Мудрик сидить на лавцІ, бо лінується оборонятися і інколи навіть бігти в атаку, то до Мудрика не дійде, що не можна так робити. Він не може грати в АПЛ по одній причині - треба швидко думати. Він хоче прийняти м'яч, подумати, повозити, побігти. А тут треба знати, куди віддаватимеш ще поки він до тебе котиться. Бо інакше або захисник вже кидається в ноги, або все перекрито і твоя подача забрана.
Поки не пізно їм треба віддавати його в оренду кудись в Італію в Мілан чи Рому чи Інтер. Там є час повозитися. Навіть в Іспанії. Півроку пройшло, а Мудрик так нічого і не навчився, як в АПЛ грати. Він трошки тугодум.Всі зрозуміють цю оренду, а нам за той Челсі не доведеться вболівати.