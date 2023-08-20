Полтайма в большинстве. Челси уступил Вест Хэму, Мудрик сыграл второй тайм

В матче 2-го тура АПЛ «Челси» в большинстве проиграл на выезде «Вест Хэму» (1:3).

У хозяев голы забили Найеф Агерда (7 мин) и Майкл Антонио (53). У «Челси» на 28-й минуте отличился Карни Чуквуэмека.

Интересно, что на 43-й минуте Энцо Фернандес за Челси не реализовал пенальти. Украинский хавбек Михаил Мудрик появился на поле после перерыва.

«Вест Хэм» полтайма играл в меньшинстве, поскольку два горчичника получил Агерд. Молотобойцы сумели удержать победный счет.

Кроме того, финальную точку поставил с пенальти Лукас Пакета на 90+5 минуте.

АПЛ, 2-й тур, 20 августа

Вест Хэм – Челси – 3:1

Голы: Агерд, 7, Антонио, 53, Лукас Пакета, 90+5 (пен) – Чуквуэмека, 28