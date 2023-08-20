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Чемпионат Англии
Вест Хэм
20.08.2023 18:30 – FT 3 : 1
Челси
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Англия
20 августа 2023, 20:35 | Обновлено 20 августа 2023, 20:47
2631
16

Полтайма в большинстве. Челси уступил Вест Хэму, Мудрик сыграл второй тайм

Финальную точку поставил с пенальти Лукас Пакета на 90+5 минуте

20 августа 2023, 20:35 | Обновлено 20 августа 2023, 20:47
2631
16
Полтайма в большинстве. Челси уступил Вест Хэму, Мудрик сыграл второй тайм
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В матче 2-го тура АПЛ «Челси» в большинстве проиграл на выезде «Вест Хэму» (1:3).

У хозяев голы забили Найеф Агерда (7 мин) и Майкл Антонио (53). У «Челси» на 28-й минуте отличился Карни Чуквуэмека.

Интересно, что на 43-й минуте Энцо Фернандес за Челси не реализовал пенальти. Украинский хавбек Михаил Мудрик появился на поле после перерыва.

«Вест Хэм» полтайма играл в меньшинстве, поскольку два горчичника получил Агерд. Молотобойцы сумели удержать победный счет.

Кроме того, финальную точку поставил с пенальти Лукас Пакета на 90+5 минуте.

АПЛ, 2-й тур, 20 августа

Вест Хэм – Челси – 3:1

Голы: Агерд, 7, Антонио, 53, Лукас Пакета, 90+5 (пен) – Чуквуэмека, 28

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Источник Sport.ua
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Комментарии 16
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Burevestnik
Мудрик на кутку воротарського майданчика зльоту бив по воротам, 
але м'яч по дивній траєкторії полетів до протилежного кутка штрафного майданчика.
Це ж треба так красиво ударити!!!  Одне слово - майстер !!!   
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+6
anacreon
За Мудрика так важко вболівати.
Таке враження, шо поки тренер публічно не скаже, що Мудрик сидить на лавцІ, бо лінується оборонятися і інколи навіть бігти в атаку, то до Мудрика не дійде, що не можна так робити. Він не може грати в АПЛ по одній причині - треба швидко думати. Він хоче прийняти м'яч, подумати, повозити, побігти. А тут треба знати, куди віддаватимеш ще поки він до тебе котиться. Бо інакше або захисник вже кидається в ноги, або все перекрито і твоя подача забрана.
Поки не пізно їм треба віддавати його в оренду кудись в Італію в Мілан чи Рому чи Інтер. Там є час повозитися. Навіть в Іспанії. Півроку пройшло, а Мудрик так нічого і не навчився, як в АПЛ грати. Він трошки тугодум.Всі зрозуміють цю оренду, а нам за той Челсі не доведеться вболівати.
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+5
Soyer
Ну хоть кайседо на себя одеяло денежное перетянул)
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+3
Andre Chil
Перший тайм Челсі возив хемів, не в останню чергу за рахунок Чукваемекі, який травмувався, і вийшов Михайло, і тут команда повернулася в той сезон. Співпадіння.....🤷
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+3
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Андрей Залищук
Челсі і Динамо як два брата-акробата
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+1
Cruyff
Там більше нема кому пробити пенальті, окрім Енцо? 
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0
Андрей Залищук
а це правда, що Мудриком цікавиться Баварія?
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0
Перець
Котик мурзік
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0
pol-55
Вітаємо Почеттіно з приїздом з курорту(відпустки) на тяжку роботу ще й в АПЛ,ну а Мудрик до якого приковані критично погляди наших людей,в своєму *репертуарі*,може поки що.
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0
LisovijNickolai Фамилия
Как Мудрик отыграл?
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0
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Эмори Блейн
Нормально Мудрий відіграв. Якби ще чебуреки не ігнорували його,було би чудово
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-3
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