ВИДЕО. Два диких ляпа. Мудрик получил новую порцию критики от фанатов Челси

В матче 2-го тура АПЛ «Челси» в большинстве проиграл на выезде «Вест Хэму» (1:3).

Украинский хавбек синих Михаил Мудрик появился на поле после перерыва.

После матча Мудрик получил новую порцию критики от фанатов Челси, которые недовольны действиями вингера.

Украинец допустил две серьезных ошибки, имея выгодные шансы у ворот соперника.

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АПЛ, 2-й тур, 20 августа

Вест Хэм – Челси – 3:1

Голы: Агерд, 7, Антонио, 53, Лукас Пакета, 90+5 (пен) – Чуквуэмека, 28