Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Два диких ляпа. Мудрик получил новую порцию критики от фанатов Челси
Чемпионат Англии
Вест Хэм
20.08.2023 18:30 – FT 3 : 1
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 августа 2023, 22:35 | Обновлено 20 августа 2023, 23:24
2535
6

ВИДЕО. Два диких ляпа. Мудрик получил новую порцию критики от фанатов Челси

Украинский хавбек синих в матче с «Вест Хэмом» вышел на поле после перерыва

20 августа 2023, 22:35 | Обновлено 20 августа 2023, 23:24
2535
6
ВИДЕО. Два диких ляпа. Мудрик получил новую порцию критики от фанатов Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура АПЛ «Челси» в большинстве проиграл на выезде «Вест Хэму» (1:3).

Украинский хавбек синих Михаил Мудрик появился на поле после перерыва.

После матча Мудрик получил новую порцию критики от фанатов Челси, которые недовольны действиями вингера.

Украинец допустил две серьезных ошибки, имея выгодные шансы у ворот соперника.

❗️ СМОТРИТЕ ВИДЕО. Два диких ляпа от Мудрика

АПЛ, 2-й тур, 20 августа

Вест Хэм – Челси – 3:1

Голы: Агерд, 7, Антонио, 53, Лукас Пакета, 90+5 (пен) – Чуквуэмека, 28

События матча

90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Пакета (Вест Хэм).
67’
Наиф Агер (Вест Хэм) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Антонио (Вест Хэм).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Карни Чуквуэмека (Челси).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Наиф Агер (Вест Хэм).
По теме:
Астон Вилла - Эвертон - 4:0. Видео голов и обзор матча
Вест Хэм - Челси - 3:1. Видео голов и обзор матча
Барселона – Кадис – 2:0. Мячи Педри и Феррана Торреса. Видео голов
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Вест Хэм Вест Хэм - Челси видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Драма-феерия. Кривбасс сдержал Шахтер в матче с тремя удалениями
Футбол | 20 августа 2023, 21:16 130
Драма-феерия. Кривбасс сдержал Шахтер в матче с тремя удалениями
Драма-феерия. Кривбасс сдержал Шахтер в матче с тремя удалениями

Коллектив Патрика ван Леувена в очередной раз отдал соперникам второй тайм

ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
Футбол | 20 августа 2023, 17:09 47
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1

Специалист взял на себя всю ответственность за результаты команды в текущем сезоне

Мудрик вышел на замену в матче с Вест Хэмом
Футбол | 20.08.2023, 20:05
Мудрик вышел на замену в матче с Вест Хэмом
Мудрик вышел на замену в матче с Вест Хэмом
ЯРМОЛЕНКО: «Ничего страшного нет, надо поднимать голову и идти дальше»
Футбол | 20.08.2023, 22:20
ЯРМОЛЕНКО: «Ничего страшного нет, надо поднимать голову и идти дальше»
ЯРМОЛЕНКО: «Ничего страшного нет, надо поднимать голову и идти дальше»
«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри
Бокс | 20.08.2023, 12:30
«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри
«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nordenus
Критика заслуженная, Мудрик все еще никакой... с такой игрой будут продавать в следующее трансферное окно...
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Віталій Дубенський
Цікава фотка. Розсмішив "фінтами" і свого гравця, і суперника, всівшись врешті на п'яту точку. Тепер зрозумів, чому прізвище таке має - мудрить занадто...
Ответить
+2
Play Games
Дивився 2 тайм.вест хем сів наглухо.10 людей в штафній.подати нема на кого.гру Челсі ще не нащупав. Бігунки стерлінг мудрик без толку при такому низькому захисті.їм просто нема куди бігти.мудрий був поганий.я не розумію чому в них так.то гру грає.добре.гру погано.гру добре.гру погано.так само стерлінг.минулу гру на полі його не було видно.сьогодні хоть щось бігав.старався.і те саме.гру добре.гру погано.потрібна стабільність. Чимось мені ця гра нагадала гру при потеррі! Купа класних гравців.а команди нема
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Fitness.sports
Кто ты тут рассказывал что он нормально играл
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин пропустил на 3-й минуте, но Реал победил Альмерию
Лунин пропустил на 3-й минуте, но Реал победил Альмерию
19.08.2023, 22:33 9
Футбол
Почеттино публично выразил недовольство признанием Мудрика
Почеттино публично выразил недовольство признанием Мудрика
18.08.2023, 18:13 12
Футбол
БРОДСКИЙ: «Я вам расскажу о составе сборной. Это позор и дезертирство»
БРОДСКИЙ: «Я вам расскажу о составе сборной. Это позор и дезертирство»
19.08.2023, 05:00 9
Баскетбол
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
20.08.2023, 09:30 10
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо
20.08.2023, 07:15
Футбол
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
20.08.2023, 06:35 18
Футбол
ВИДЕО. Фермер из Петрово рассказал, как в него 6 раз стрелял Поворознюк
ВИДЕО. Фермер из Петрово рассказал, как в него 6 раз стрелял Поворознюк
19.08.2023, 06:03 20
Футбол
Свёнтек обыграла чемпионку Уимблдона на пути в полуфинал в Цинциннати
Свёнтек обыграла чемпионку Уимблдона на пути в полуфинал в Цинциннати
18.08.2023, 20:20 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем